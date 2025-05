Oggi nel corso dell’ultimo daytime di Amici 24 Alessia è stata protagonista di un bellissimo momento. La ballerina ha infatti cantato Parigi in motorino e l’ha dedicata al suo fidanzato Luk3.

La dedica di Alessia a poche ore dalla finale di Amici 24

Mancano solamente poche ore alla finale di Amici 24 e tutto inizia a essere pronto per l’ultima puntata di questa lunga edizione. Domenica 18 maggio, in diretta su Canale 5, scopriremo finalmente chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi e di certo potrebbero non mancare i colpi di scena. A contendersi il primo posto ci sono cinque allievi: Francesco, Alessia, Daniele, TrigNO e Antonia. Solo uno di loro alzerà la tanto ambita coppa e i cinque allievi daranno il massimo per riuscirci.

Oggi nel mentre è andato in onda l’ultimo appuntamento con il daytime e per i finalisti c’è stata una bellissima sorpresa. I ragazzi, in studio, sono stati infatti protagonisti di una cena speciale, durante la quale è accaduto di tutto. A un tratto infatti Alessia ha iniziato a cantare Parigi in motorino di Luk3 e l’ha dedicata proprio al suo fidanzato. La ballerina ha così affermato: “Questa canzone la dedico a Luk3, è un po’ come se fosse qui con me in questa finale”.

Alessia canta Parigi in motorino e la dedica a luck3 ❤️ #Amici24 pic.twitter.com/5DHzZrBHVK — aboutanna🩷 (@aboutanna96) May 16, 2025

Solo qualche settimana fa intanto proprio il cantante è stato ospite a Verissimo e nel corso della lunga chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato della sua relazione con Alessia. In merito l’ex allievo di Amici 24 ha dichiarato:

“È la prima volta che sono così innamorato. Sento la sua mancanza e so che vale lo stesso anche per lei. Spero di vederla vincere. Sono sicuro che fuori potremmo continuare a conoscerci. Io andrò alle sue gare e lei verrà ai miei concerti. Ci aspetta tutta un’estate insieme”.