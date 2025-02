Grandi emozioni oggi nel corso della nuova registrazione di Amici 24. Due nuove allieve sono infatti entrate al Serale. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessia e di Antonia.

Alessia e Antonia al Serale di Amici 24

Si è da poco conclusa la registrazione della nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 domenica 9 febbraio. Anche stavolta non sono mancate le emozioni in studio e ormai la corsa al Serale è ufficialmente iniziata. Come abbiamo visto, solo la scorsa settimana Anna Pettinelli ha deciso di consegnare la prima maglia dorata a Nicolò.

In settimana tuttavia Alessandra Celentano ha chiesto alla produzione di poter cambiare le modalità d’accesso alla fase finale e adesso i cantanti e i ballerini non dovranno convincere più solamente i loro prof di appartenenza ma avranno bisogno di ben tre “sì” per poter accedere al Serale. A quel punto Nicolò, volendo essere messo sullo stesso livello dei suoi compagni, ha deciso di riconsegnare la felpa e in molti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto in studio oggi. Andiamo dunque a scoprirlo.

A riportare le anticipazioni sono stati come sempre gli amici di Superguidatv. Stando a quanto si legge, nel corso della nuova registrazione due allieve sono entrate ufficialmente al Serale di Amici 24. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessia e di Antonia. La ballerina e la cantante dunque hanno convinto tutti i prof e hanno ottenuto la tanto ambita maglia dorata.

Inizia dunque a formarsi il cast della fase finale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Nel corso delle settimane a venire gli allievi dovranno dare il massimo per convincere a pieno gli insegnanti per poter entrare al Serale. Ma cosa accadrà dunque nelle prossime puntate e chi riceverà la felpa dorata? Non resta che attendere per scoprirlo.