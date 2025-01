Sono ormai settimane che si parla di una presunta relazione che sarebbe nata tra Alessia e Luk3 ad Amici 24. In queste ore come se non bastasse una nuova teoria del web ha alimentato il gossip e a intervenire è così la mamma della ballerina.

La nuova teoria sugli allievi di Amici 24

Finalmente Amici 24 è tornato in onda su Canale 5 dopo la pausa natalizia. Il pubblico dunque ha ripreso a seguire quanto accade all’interno del talent show e nelle settimane a venire non mancheranno i colpi di scena. A breve infatti inizierà ufficialmente la corsa al Serale e scopriremo chi saranno gli allievi che accederanno alla fase finale di questa edizione. Nel mentre però da qualche tempo a questa parte a finire al centro dell’attenzione sono stati due protagonisti della scuola. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessia e di Luk3.

Stando ad alcuni maliziosi utenti infatti tra la ballerina e il cantante ci sarebbe un interesse reciproco e c’è chi giura che tra i due ci sia una relazione in corso. Attualmente però i diretti interessati non hanno mai confermato le indiscrezioni e le voci di corridoio sul loro conto, che nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti.

I più fantasiosi infatti hanno dato il via a una nuova teoria che coinvolge proprio i due allievi di Amici 24. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Tutto è iniziato quando Alessia ha postato un video sui suoi social in cui la vediamo cantare Parigi in motorino, la hit di Luk3. Qualcuno ha però notato sul collo della ballerina uno strano segno e a quel punto sono partite le teorie degli utenti, che hanno insinuato maliziosamente che la colpa fosse proprio del cantante. A smorzare l’entusiasmo ci ha però pensato la mamma di Alessia, che è intervenuta per fare chiarezza sulla situazione. La madre della Pecchia, mettendo a tacere i gossip, ha infatti affermato: “Si è bruciata con la piastra per i capelli”.

Al momento dunque le teorie del web non sembrerebbero trovare ancora conferma e nulla sembrerebbe confermare la presunta frequentazione tra Alessia e Luk3.