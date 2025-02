Oggi ad Amici 24 Alessia ha conquistato la maglia del Serale! Anche se per lei non è stato di certo così semplice riuscirci! Ecco com’è andata.

Amici 24, Alessia prende la maglia del Serale

Puntata tutta da vivere quella di oggi di Amici 24, dove abbiamo assistito all’assegnazione delle prime maglie del Serale. Si tratta di un momento cruciale della trasmissione di Canale 5, dove tutti gli allievi spingono sull’acceleratore per conquistare i “sì” da parte dei professori e indossare la maglia oro.

Dopo Antonia, che ha avuto il benestare degli insegnanti di Amici 24, è stato il turno di Alessia. Per la ballerina, voluta nella scuola fortemente da Alessandra Celentano, la conquista della maglia non è stata poi così semplice. Dopo un primo passo a due con Umberto, la prof Deborah Lettieri non si è detta convinta e non le ha dato l’ok.

Contrariata dal commento della collega, Alessandra Celentano ha quindi proposto alla ballerina una nuova sfida. L’allieva si è esibita nuovamente e così ha potuto finalmente festeggiare il traguardo tanto atteso. Alessia è finalmente al Serale di Amici 24.

che cucciola alessia e che carini gli altri tutti felicissimi per lei…si vede proprio, che oltre ad essere bravissima nella danza è anche una persona meravigliosa. Tanto felice per lei ❤️ #amici24 pic.twitter.com/ZuaHXQZ2B0 — Pointrouge☀️🎨 (@puntinirossi) February 9, 2025

L’attesa quindi è altissima per scoprire chi riuscirà a prendere parte al Serale di Amici 24. Durante questa puntata sappiamo che Antonia è riuscita, così come Alessia, ad avere la meglio e dunque passare il turno per la seconda fase del programma. Non si può dire lo stesso per Nicolò che dopo aver rinunciato alla maglia del Serale per fare lo stesso percorso di tutti gli altri, ha trovato dei nuovi ostacoli. Ora starà a lui conquistare Rudy Zerbi, dato che gli altri 2 “sì” di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini sembrano essere in cassaforte.