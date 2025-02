Grandi emozioni oggi ad Amici 24. Poco fa infatti i professori di canto, all’unanimità, hanno consegnato la maglia dorata ad Antonia, che è così ufficialmente entrata al Serale.

Antonia al Serale di Amici 24

Un’emozione dietro l’altra oggi ad Amici 24. Siamo infatti nel corso della nuova puntata del talent show di Maria De Filippi e oggi prosegue la corsa degli allievi al Serale. Come abbiamo visto in settimana, la Celentano ha chiesto alla produzione di poter cambiare le modalità di accesso alla fase finale del programma e così gli autori hanno esaudito la richiesta dalla maestra. Da oggi dunque ogni allievo avrà bisogno del “sì” di tutti i professori della propria materia per poter ottenere la maglia dorata.

Oggi dunque a presentarsi davanti alla commissione è stata Antonia, che è risultata essere la prima in classifica a seguito della gara di canto. A quel punto la giovane artista, dopo essersi esibita, emozionata ha affermato: “Cosa significherebbe per me accedere al Serale? Sarebbe un piccolo passo verso il sogno a cui noi tutti aspiriamo”.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Nicolò non entra al Serale per via di Rudy Zerbi

Pochi secondi dopo sono arrivati i commenti dei prof di Amici 24. Il primo a prendere parola è stato Rudy Zerbi, che ha affermato: “Hai dimostrato che il Serale lo meriti eccome”. È stata poi la volta di Lorella Cuccarini, che ha aggiunto: “Con questa esibizione merita il Serale, ma anche con tutte le altre. Sei sempre molto convincente”. Infine è arrivato il giudizio di Anna Pettinelli, che ha dichiarato: “Non possiamo fare il Serale senza di te”.

Antonia conquista dunque la maglia dorata ed entra ufficialmente al Serale.