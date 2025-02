Anna Pettinelli fa esibire Nicolò per tre volte ma per Rudy Zerbi è un no: niente Serale per il cantante di Amici 24

Oggi Nicolò ha avuto l’opportunità di provare a entrare al Serale di Amici 24. Tuttavia dopo ben 3 esibizioni il cantante non è riuscito ad ottenere la maglia dorata a causa di Rudy Zerbi.

Il Serale di Amici 24 è ancora lontano per Nicolò

Prosegue la corsa al Serale per i cantanti e i ballerini di Amici 24. Poco fa infatti è stata consegnata la prima maglia dorata ad Antonia, che ha ottenuto il “sì” di tutti i prof di canto. Da questa settimana, come sappiamo, sono cambiate le modalità di accesso alla fase finale del talent show e gli allievi dunque adesso dovranno dare il massimo per convincere a pieno gli insegnanti.

Dopo Antonia, ad arrivare davanti alla commissione è stato anche Nicolò, che la scorsa settimana aveva ottenuto la felpa grazie alla sua prof Anna Pettinelli. A seguito della modifica del regolamento però il cantante, volendo essere messo sullo stesso piano dei suoi compagni, ha deciso di riconsegnare la maglia e così oggi ha provato a riottenerla.

Dopo l’esibizione è arrivato il commento dei prof di Amici 24. A quel punto è arrivato il “sì” di Anna e di Lorella Cuccarini. Rudy Zerbi però, non essendo ancora pienamente convinto, ha deciso di non consegnare la maglia a Nicolò. Inaspettatamente dunque la Pettinelli ha deciso di far esibire per altre due volte il suo allievo. Zerbi tuttavia ha continuato a dire di “no” al cantante, che così è tornato al suo posto.

Nicolò, visibilmente deluso, ha poi affermato: “Io penso di aver fatto dei progressi. Sinceramente in questo periodo, nonostante le cose non siano andate benissimo, sto cercando di scoprire questa nuova parte di me, che consiste nel lasciarmi andare. Capisco il discorso di Rudy, non è una cosa nuova”.