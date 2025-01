Potrebbe arrivare un cambio di giuria al Serale di Amici 24, come vi abbiamo già rivelato. Infatti proprio in questi giorni sono spuntati i nomi di Ilary Blasi e Christian De Sica. Ma adesso arriva un terzo nome per completare la lista e si tratterebbe di un conduttore davvero molto amato dal pubblico. Ecco cosa sappiamo.

Un noto conduttore si unisce a Ilary Blasi e Christian De Sica per la giuria di Amici 24

Manca ancora un po’ al Serale di Amici 24. Ma se dentro la scuola gli allievi stanno iniziando a pensare se arriveranno o meno a quella fase e i professori stanno facendo le loro valutazione, la produzione lavora al resto. Sì perché oltre alla scelta del direttore artistico (probabilmente sarà lo stesso delle ultime quattro edizioni) e dei professionisti, c’è da pensare anche alla giuria.

Da quando la giuria è a 3, abbiamo visto per due edizioni Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. Nelle ultime due edizioni, invece, abbiamo avuto Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Ecco che quindi (per la regola dei due anni), per l’edizione in onda nel 2025 pare ci sarà un cambio.

Proprio ieri vi abbiamo riportato un rumor riferito da Amedeo Venza, secondo cui avremo in giuria per Amici 24 Christian De Sica e Ilary Blasi. Oggi riceviamo notizia del terzo possibile nome e si tratta di un conduttore amatissimo dal pubblico che per anni ha modernizzato il Festival musicale più famoso d’Italia. Stiamo parlando di Amadeus e a dare notizia è la pagina La TV.

Ma non solo, ci sarebbe una modifica, cioè un quarto giudice (non più tre quindi) e sarebbe Eleonora Abbagnato. In questo modo avremmo un esperto di musica, uno di ballo e poi un attore e una conduttrice come jolly. Possibili anche altri nomi, tornando magari a una giuria più ampia come era prima della pandemia. A questo punto non è escluso anche qualche cambio nella modalità del Serale.