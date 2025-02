Sarah Toscano ha commentato il post di Matteo Berrettini dedicato alla sua recente vittoria sui campi da tennis contro Novak Djokovic, alimentando il “gossip” su cui stanno scherzando di recente i fan.

Negli ultimi giorni, il web si è acceso intorno a una simpatica “ship” nata tra la giovane cantante Sarah Toscano e il tennista Matteo Berrettini.

Come già menzionato, tutto è iniziato nel periodo di Sanremo 2025, quando Sarah ha confessato in un’intervista a Style Magazine di avere una cotta per Berrettini. In quell’occasione, infatti, le era stato chiesto cosa avrebbe detto allo sportivo, qualora fosse entrato nella stanza e lei aveva risposto “Ti amo“.

Una dichiarazione che non è passata inosservata, neanche al diretto interessato. Il tennista, infatti, dopo aver saputo di quelle dichiarazioni, ha risposto sui social ed è nato un breve scambio, alimentando ancora di più la curiosità del pubblico.

“Solo perché non mi conosce“, aveva scherzato Berrettini, permettendo a Sarah Toscano di aggiungere un simpatico “Si può sempre rimediare“.

I fan hanno immediatamente iniziato a scherzare sull’ipotetico flirt tra i due, lasciando commenti ironici sul web. La situazione è diventata ancora più divertente dopo la recente impresa sportiva di Berrettini.

Il tennista, infatti, ha battuto per la prima volta Novak Djokovic al primo turno dell’ATP 250 di Doha. Subito dopo la vittoria, in molti hanno scherzato attribuendo il merito a Sarah Toscano, sostenendo che la sua “benedizione” avesse portato fortuna a Berrettini.

La cantante ha probabilmente deciso di stare al gioco con l’ironia e ha commentato il post Instagram del tennista dedicato alla vittoria con tre emoji di fiamme, segno di entusiasmo e supporto.

Il commento di Sarah Toscano

In questo caso, però, Matteo Berrettini non ha risposto al commento di Sarah, ma, come avrete notato, ha pensato bene di lasciare un bel like. Questa “ship” tra Sarah e Matteo sta decisamente divertendo il pubblico e chissà se nei prossimi giorni ci saranno altri sviluppi.