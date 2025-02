Mollenbeck, cantante di Amici 24 della squadra di Lorella Cuccarini, ha sostenuto un esame e non avendolo superato ha dovuto lasciare la scuola.

Mollenbeck di Amici 24 ha affrontato l’esame ma è stato eliminato

Giornata amara per Mollenbeck, cantante di Amici 24, che nel daytime andato in onda oggi ha dovuto affrontare l’esame davanti ai professori per poter continuare o meno la sua corsa al serale, conclusosi purtroppo con la sua eliminazione.

Tutto è iniziato ieri, quando gli allievi privi della maglia oro hanno dovuto fare una votazione importante. Ognuno di loro ha dovuto indicare sette compagni che, secondo loro, meritano di accedere alla fase finale del programma.

Al termine della votazione, si sono formate due liste: una con i sette nomi più votati e l’altra con i meno votati. Mollenbeck si è ritrovato in quest’ultima, assieme a Trigno, Vybes, Raffaella, Asia, Antonio e Deddè.

Alessandra Celentano, intervenuta per comunicare l’esito della votazione, ha spiegato ai ragazzi meno votati che avrebbero dovuto sostenere un esame per stabilire se avrebbero potuto proseguire la loro corsa al serale o se, invece, avrebbero dovuto lasciare Amici 24.

Mollenbeck è stato il primo ad essere valutato. Durante l’esame, ha presentato tre cover, cercando di dimostrare ai professori il proprio talento e il desiderio di restare nella scuola.

Al termine della sua esibizione, è arrivato il verdetto. Lorella Cuccarini, si è espressa in suo favore; Rudy Zerbi gli ha dato un no e due sì, Anna Pettinelli ha espresso tre decisi no.

Quest’ultima ha spiegato chiaramente di non vederlo ancora pronto per il serale e per questo di non potergli mai dare un sì, indipendentemente dall’esibizione.

Questo è il giudizio della prof Pettinelli all'esame di Mollenbeck #Amici24 pic.twitter.com/yQfiVSGu7t — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 18, 2025

Con due soli voti a favore, Rudy e ovviamente Lorella Cuccarini, e la ferma opposizione della Pettinelli, Mollenbeck è stato eliminato e ha dovuto dire addio al suo percorso ad Amici 24.

Un momento difficile per l’allievo, che ha lasciato la scuola visibilmente dispiaciuto, tra l’affetto dei compagni e la consapevolezza di aver comunque avuto l’opportunità di crescere e mettersi in gioco.

Mollenbeck non ha superato l'esame e per lui è arrivato il momento di salutare i suoi compagni #Amici24 pic.twitter.com/o4q7iPdv9Q — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 18, 2025

Ora, l’attenzione resta sugli altri candidati all’eliminazione, in attesa dei prossimi esami che decideranno chi potrà ancora sognare il serale. Probabilmente nel daytime in onda domani pomeriggio scopriremo il destino di Antonio, come preannunciato oggi.