Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2024

amici 24

Nonostante manchino ben tre mesi alla partenza di Amici 24, in queste ore Lorella Cuccarini ha annunciato che tornerà come prof anche per la prossima edizione del talent show.

Lorella Cuccarini sarà ad Amici 24

In questi giorni come sappiamo si sta molto discutendo di Amici 24. Nonostante manchino ancora ben tre mesi al ritorno del talent show, l’attenzione del web è già rivolta alla prossima edizione del programma, che partirà su Canale 5 a settembre. A oggi intanto proseguono i casting per gli aspiranti allievi, che andranno avanti per tutta l’estate. Mentre attendiamo di scoprire da chi sarà composta la nuova classe in rete sono emerse alcune voci di corridoio che hanno attirato l’attenzione del web.

Di recente infatti si sta insistentemente parlando di un possibile addio di Emanuel Lo, che potrebbe dunque lasciare la scuola. Ma non solo. Si mormora anche che a prendere il posto del coreografo sia nientemeno che Elena D’Amario, da anni storica professionista del talent show. Come se non bastasse si è anche parlato di un presunto ritorno di Veronica Peparini, dopo qualche anno di assenza. A oggi però tutte queste indiscrezioni non hanno ancora trovato conferma e non sappiamo cosa potrebbe accadere. Nelle ultime ore tuttavia qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

A sorpresa infatti è stata confermata la prima prof ufficiale di Amici 24. Di chi parliamo? Nientemeno che di Lorella Cuccarini. Rispondendo alle domande dei fan sui social infatti la showgirl ha annunciato che anche per la prossima edizione del talent show di Maria De Filippi tornerà a coprire il ruolo di insegnante, con grande gioia di tutto il pubblico.

Lorella dunque, dopo aver portato Sarah Toscano alla vittoria del programma, a settembre tornerà dietro il bancone dei prof e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. Ma chi ci sarà ad affiancare la Cuccarini? Non resta che attendere per saperne di più in merito.