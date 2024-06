NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Giugno 2024

Amici 23

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, pare che Veronica Peparini sia in lizza per tornare come prof ad Amici 24.

Veronica Peparini prof di Amici 24?

Mancano ancora diversi mesi alla partenza di Amici 24, tuttavia la grande macchina del talent show si è già messa in movimento. Attualmente infatti sono già in corso i casting per gli aspiranti allievi, che resteranno aperti per tutta l’estate e non solo. A settembre così, quando il programma targato Maria De Filippi farà ritorno su Canale 5, scopriremo da chi sarà composta la nuova classe. Mentre attendiamo di scoprirlo però in rete sono già emerse numerose indiscrezioni circa la prossima edizione del talent show.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, spunta una segnalazione sul concorrente Raul: tra i suoi follower anche Ilary Blasi

Attualmente le voci di corridoio coinvolgono in particolare i prof. Secondo i pettegolezzi infatti qualcuno potrebbe non tornare a ricoprire il ruolo di insegnante. Inizialmente si è parlato di un possibile addio di Raimondo Todaro. In seguito invece si è anche mormorato di una presunta uscita di scena di Emanuel Lo. Sempre stando a quanto è emerso, pare che a prendere il posto del coreografo possa essere nientemeno che Elena D’Amario, da anni storica professionista del talent show.

Nelle ultime ore invece una nuova voce di corridoio si sta facendo largo in rete. Secondo gli ultimi aggiornamenti, e stando a quanto riporta anche Blasting News, a tornare come prof per Amici 24 potrebbe essere Veronica Peparini, che due anni fa ha detto addio alla trasmissione per dedicarsi ad altri progetti.

Ovviamente a oggi tutti questi pettegolezzi vanno presi con le pinze. Al momento infatti non c’è ancora nulla di certo. Tuttavia sono in molti a sognare un ritorno della Peparini all’interno del programma. Veronica è infatti da sempre una delle prof più amate del talent show e di certo in molti sperano di rivederla dietro il bancone degli insegnanti.