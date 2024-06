NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2024

Amici 23

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, pare che un prof di danza potrebbe non tornare per Amici 24. Si mormora anche che al suo posto potrebbe esserci una storica professionista del talent show.

Nuove indiscrezioni su Amici 24

Sono trascorse poche settimane dalla fine dell’ultima edizione, tuttavia l’attenzione del web è già rivolta ad Amici 24. Come sappiamo il talent show targato Maria De Filippi farà ritorno su Canale 5 a settembre ma attualmente sono già in corso i casting per gli aspiranti allievi. Naturalmente ci vorrà ancora del tempo per scoprire la formazione della prossima classe, nel mentre però in rete circolano già diverse indiscrezioni circa la nuova edizione della trasmissione.

Attualmente le voci di corridoio, come accade puntualmente ogni anno, coinvolgono in particolare i professori. Pare infatti che uno degli insegnanti di danza potrebbe non fare ritorno il prossimo anno. Di chi parliamo? Nientemeno che di Emanuel Lo. Già da giorni si parla di un presunto addio del maestro, che senza dubbio è uno dei più amati degli ultimi anni. Stando a quanto si mormora, il coreografo potrebbe lasciare la scuola per dedicarsi ad altri progetti e c’è anche chi parla di un ipotetico ritorno in Rai. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore infatti si è fatto largo un nuovo pettegolezzo, che non è passato inosservato. Secondo i chiacchiericci, e stando anche a quanto riporta Blasting News, pare che non solo Emanuel Lo potrebbe non tornare per Amici 24, ma che a prendere il suo posto potrebbe essere una storica professionista del talent show. Di chi si tratta? Di Elena D’Amario!

Ovviamente andiamo a precisare che al momento si tratta solo di pettegolezzi infondati. A oggi infatti non sappiamo ancora cosa accadrà e da chi sarà composto il cast di prof della prossima edizione. Tuttavia non appena avremo news ufficiali vi terremo prontamente aggiornati.