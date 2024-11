Poco fa è terminata la registrazione della nona puntata di Amici 24, che vedremo in onda su Canale 5 domenica 24 novembre. Andiamo dunque a scoprire le anticipazioni.

Le anticipazioni della nona puntata di Amici 24

Oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della nona puntata di Amici 24. Ma cosa è accaduto in studio e cosa vedremo in tv domenica 24 novembre? Andiamo a scoprire tutti gli spoiler e le news, fornite come sempre da Superguidatv.

Ospite musicale della puntata è stato Gianni Morandi, che ha presentato il suo nuovo singolo. A giudicare le gare di canto e di ballo sono stati rispettivamente Al Bano, Brunori Sas e Anbeta.

Ma entriamo nel vivo delle anticipazioni e partiamo come sempre dalla gara di canto.

La gara di canto

Grazie alle anticipazioni di Amici 24 siamo in grado di svelarvi cosa è accaduto nel corso della nuova gara di canto.

Questa la classifica definitiva:

Antonia

Chiamamifaro.

Senza Cri

TrigNO e Diego

Nicolò

Ilan

Luk3

Ad andare nuovamente in sfida è dunque Luk3.

La gara di ballo

Cosa è accaduto invece durante la gara di ballo ad Amici 24?

Ecco come si sono posizionati gli allievi:

Daniele

Francesca

Alessia

Alessio

Dandy

Teodora

A finire in sfida la prossima settimana è Teodora.

La sfida di Vybes

Le anticipazioni di Amici 24 ci dicono anche che nel corso della nona puntata si è svolta la sfida di Vybes, che la scorsa settimana era arrivato ultimo nel corso della gara di canto.

Il cantante è riuscito a battere il suo sfidante e ha così ripreso possesso del suo banco.

La sfida di Rebecca è stata invece mostrata nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5. La ballerina tuttavia ha perso la gara ed è stata così eliminata dalla scuola. Al suo posto è entrato Dandy.

Anticipazioni Amici 24: inediti, compiti e news

Sempre grazie alle anticipazioni, sappiamo che in studio in occasione della nuova puntata di Amici 24 si è svolta anche una nuova gara inediti. A partecipare alla prova sono stati Nicolò, Antonia e Senza Cri. Vince Antonia.

È stata poi la volta di una gara di improvvisazione. A partecipare sono stati Alessio, Alessia e Francesca. Vince Francesca.

Grazie agli spoiler, sappiamo che Alessandra Celentano ha avanzato una proposta alla produzione per fare delle modifiche al regolamento. L’insegnante ha infatti chiesto che qualora un allievo dovesse risultare ultimo in classifica per tre volte venga direttamente eliminato. Gli autori tuttavia hanno lasciato che fossero gli insegnanti a decidere. Ciò nonostante non si è raggiunta l’unanimità. L’unico a essere d’accordo con la Celentano è stato Zerbi e a quel punto è partita una grossa lite tra i prof.

Non manca anche uno scontro tra Deborah Lettieri ed Emanuel Lo a causa di Francesca.

Quando va in onda la nona puntata di Amici 24

Dopo aver letto le anticipazioni, vi state chiedendo quando va in onda la nona puntata di Amici 24? Andiamo a scoprirlo.

Il talent show di Maria De Filippi verrà trasmesso su Canale 5 domenica 24 novembre 2024, come sempre alle ore 14.00

C’è tuttavia anche la possibilità di recuperare la puntata in un secondo momento in streaming, collegandosi semplicemente al sito di WittyTv.