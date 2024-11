Sulla casa del GF è passato un aereo per Javier, Tommaso l’ha visto ma ha deciso di non avvisare il coinquilino, aizzando le ire del web

Nella giornata di oggi si è abbattuta una pioggia di critiche su Tommaso del Grande Fratello da parte del web, dopo un gesto del giovane contro Javier che non è proprio piaciuto.

Il gesto di Tommaso contro Javier

Quest’oggi è stata giornata di aerei per i concorrenti della casa del Grande Fratello. Destinatario di numerosi messaggi da parte del pubblico è senza dubbio Javier, che ne sta collezionando parecchi.

Solo questa mattina ne sono arrivati due rivolti a lui. Il secondo, però, ha rischiato di non vederlo nemmeno. Tutti erano infatti seduti a tavola per pranzo e non si erano accorti del rumore del piccolo velivolo.

Solo Tommaso era in giardino quand’è passato l’aereo per Javier. Dopo aver letto con calma il messaggio che sorvolava la casa, ovvero “O capitano, nostro capitano #javi7“, ha pensato bene di rientrare senza dire niente a nessuno.

Vedendo questo atteggiamento di Franchi e che nessuno usciva, per evitare che quell’aereo sparisse nel nulla, dopo un paio di minuti è stato lo stesso Grande Fratello ad avvisare Martinez, richiamandolo proprio in giardino.

Il r4tto sudicio di fogna vede l’aereo di Yavier e non dice niente a Yavier che lo avvisa il GF! #grandefratello #yavi7 MA QUANTO SEI M3RDA CESSO IMMONDO pic.twitter.com/pg9SltlRcL — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) November 21, 2024

Il pallavolista ha così potuto apprezzare il messaggio dei suoi fan e ricevere tutto il loro affetto. Mentre Javier gioiva in giardino con i suoi compagni, il web si scagliava ferocemente contro Tommaso, che aveva deciso di non avvisare il coinquilino.

Inizialmente sembrava che tra i due concorrenti ci fosse un bel rapporto di amicizia, ma qualcosa è cambiato, soprattutto in Franchi, dopo il suo ritorno dalla Spagna. Il giovane idraulico ha infatti iniziato a giocare, accusando altri, tra cui lo stesso Javier, di essere tra i più strateghi della casa.

Chissà se il Grande Fratello deciderà di mostrare a Javier in puntata questa scena di Tommaso che vede l’aereo e non avvisa nessuno, oppure la questione sarà fatta cadere, in favore di altre dinamiche…