Nel daytime di Amici 24 andato in onda questo pomeriggio, la maestra Deborah Lettieri ha deciso di anticipare la sfida di Rebecca, che purtroppo è stata eliminata.

La sfida di Rebecca ad Amici 24

Risultata ultima nella classifica stilata la scorsa puntata dalla giudice esterna Irma Di Paola, a Rebecca è toccata la sfida. Il pubblico di Amici 24 si sarebbe aspettato di vedere la sfida questa domenica, ma non sarà così.

Questo pomeriggio, durante il daytime, abbiamo visto la sua insegnante Deborah Lettieri entrare in sala da lei per riportarle una comunicazione, in modo da evitare che si ripetesse quanto accaduto tra la ballerina Francesca ed Emanuel Lo.

Come ricorderete, l’allieva in questione aveva battuto Sienna. Era quindi entrata nella squadra di Emanuel, il quale poi, però, aveva preferito affidarla ad una delle sue colleghe, nonostante inizialmente l’avesse promossa.

Deborah, dunque, ha voluto incontrare prima lo sfidante di Rebecca. Qualora avesse vinto, infatti, non avrebbe voluto trovarsi di fronte ad una persona che alla fine non la convinceva al 100%.

Avendo saputo in anticipo chi avrebbe sfidato Rebecca, ha deciso di essere lei a comunicare alla sua allieva di Amici 24 chi fosse, dal momento che anche la ragazza lo conosceva. Ma la comunicazione più importante è stata che la ballerina avrebbe affrontato subito quel giorno la sfida.

La maestra Lettieri dopo aver incontrato lo sfidante di Rebecca ha preso una decisione importante #Amici24 pic.twitter.com/Sc1XYlbWqY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 21, 2024

Rebecca si è trovata ad affrontare in uno studio vuoto Dandy. I due hanno eseguito due esibizioni a testa, sotto lo sguardo vigile di Garrison. Quest’ultimo, nonostante abbia riconosciuto il talento in entrambi, alla fine ha scelto di premiare lo sfidante. Rebecca è stata quindi eliminata da Amici 24.

Dopo il verdetto, Deborah, visibilmente emozionata come la stessa Rebecca, ha voluto rassicurare la ballerina, sia sul suo percorso all’interno della scuola, sia sul suo futuro al di fuori, promettendole che si sarebbero risentite.