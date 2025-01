Si è da poco conclusa la registrazione di una nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 gennaio. Ma cosa è accaduto oggi in studio? Andiamo a scoprire le anticipazioni e gli spoiler.

Le anticipazioni della sedicesima puntata di Amici 24

Grandi emozioni per gli allievi di Amici 24. Oggi pomeriggio infatti è stata registrata la sedicesima puntata del pomeridiano e come al solito in studio è accaduto di tutto. Ma andiamo subito a scoprire le anticipazioni, come sempre fornite dagli amici di Superguidatv.

Ospiti musicali sono stati Benji e Fede. Ad arrivare come giudici della gara di canto sono stati Fred De Palma ed Enrico Nigiotti. A giudicare la gara di ballo è stato invece Fabrizio Mainini.

La gara di canto

Entriamo nel vivo delle anticipazioni e scopriamo cosa è accaduto durante la gara di canto ad Amici 24.

Questa la classifica definitiva:

Antonia

Jacopo Sol

Chiamamifaro

TrigNO

Senza Cri

Luk3

Vybes

Mollenbeck

Nicolò

Nicolò dunque finisce in sfida.

La gara di ballo

Ma come è andata invece la gara di ballo? Ecco cosa ci svelano le anticipazioni di Amici 24:

Chiara

Daniele

Alessia

Francesca

Antonio

Giorgia

A finire in sfida è dunque Giorgia.

Le sfide degli allievi

Nel corso della nuova puntata di Amici 24 si sono svolte anche le sfide di Deddè e di Dandy, che settimana scorsa erano risultati ultimi nelle rispettive gare.

Ma cosa è accaduto dunque?

Sia il cantante che il ballerino sono riusciti a vincere la sfida e sono rimasti all’interno della scuola.

Anticipazioni Amici 24: inediti, compiti e news

Come ci svelano le anticipazioni, non sono mancati anche i compiti oggi ad Amici 24.

A esibirsi è stata infatti Francesca, che in settimana ha ricevuto una prova dalla Celentano. Tuttavia la ballerina è risultata insufficiente sia per Alessandra che per la sua maestra Deborah. La Lettieri ha così sospeso la maglia alla sua allieva.

Non è mancata anche una nuova discussione per quanto riguarda la questione pulizie della casetta.

Quando va in onda la sedicesima puntata di Amici 24

Vi state chiedendo quando va in onda la sedicesima puntata di Amici 24? Scopriamolo. L’appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è fissato per domenica 26 gennaio, naturalmente su Canale 5 alle ore 14:00.

Ma state tranquilli. Qualora non riusciste a seguire la messa in onda televisiva, potrete sempre rivedere la puntata in streaming. Come? Collegandvi semplicemente al sito WittyTv.it.