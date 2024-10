A seguito dell’infortunio al piede e dopo il confronto con la maestra Deborah Lettieri, Gabriele è entrato in crisi e ha così deciso di abbandonare la scuola di Amici 24.

Gabriele lascia Amici 24

Nonostante Amici 24 sia iniziato solamente da una settimana, per uno degli allievi sono già arrivati i primi problemi. Parliamo di Gabriele, allievo di Deborah Lettieri, che ha ufficialmente lasciato la scuola. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Nel corso della puntata del daytime andato in onda ieri, abbiamo visto il ballerino alle prese con un piccolo infortunio al piede. Come se non bastasse il giovane danzatore ha fatto tardi a una delle lezioni e ha poi chiesto di poterne saltare delle altre. A quel punto la Lettieri ha deciso di avere un confronto con Gabriele e l’ha così ripreso per il suo comportamento, essendo trascorsi solamente pochi giorni dall’inizio del programma.

Il ballerino però nelle ore successive è entrato in crisi e ha iniziato a manifestare la volontà di lasciare il programma. Ma non solo. Gabriele ha anche chiesto di poter incontrare Deborah e a quel punto si è sfogato scoppiando in lacrime e affermando: “Da un lato sto male, ma dall’altro dico che non voglio stare male”. La Lettieri nel mentre ha cercato di consolare il suo allievo e ha aggiunto: “Io penso che tu sia un animale da palcoscenico e che ce la possa fare. Io credo in te, altrimenti non ti avrei scelto. Hai paura, ma va bene, vivila. Mettila nella tua danza questa paura. Ti aiuterà”.

Gabriele ha un momento di crisi e si confida con la sua prof Deborah Lettieri, deciderà di lasciare la scuola di #Amici24? pic.twitter.com/GmriipNxqg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 4, 2024

Gabriele a quel punto ha chiesto di poter parlare con la sua famiglia, ma una volta in casetta ha comunicato ai suoi compagni la decisione di lasciare definitivamente Amici 24. Il ballerino ha dunque salutato i suoi compagni d’avventura, che inizialmente hanno provato a farlo tornare invano sui suoi passi.

Gabriele, dopo aver parlato con sua mamma, ha preso una decisione… #Amici24 pic.twitter.com/XzYNkbLHLu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 4, 2024

Gabriele ha dunque lasciato la scuola e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.