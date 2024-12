Non solo le anticipazioni in vista della giornata di domenica 15 dicembre, dove non sono mancati provvedimenti disciplinari. Sono arrivate anche le prime anticipazioni dello speciale dedicato ad Amici 24, prima delle vacanze natalizie. Ecco news e spoiler.

Anticipazioni Amici 24 puntata speciale

Come emerso già nei giorni scorsi, nella giornata di oggi è stato registrato uno speciale di Amici 24. Grazie a Super Guida TV e Amici News abbiamo le prime anticipazioni e spoiler, che vi riporteremo qui di seguito.

Nel dettaglio le news riguardano lo showcase di Enel condotto da Elena D’Amario, ma non solo. Tra le altre cose è stato registrato anche parte del daytime di Amici 24 che è stato affidato invece alla conduzione di Giulia Stabile.

Lo showcase condotto da Elena D’Amario

Partiamo subito dallo showcase di Enel sotto la guida di Elena D’Amario. Durante questo momento della registrazione si sono esibiti, come rivelato dalle anticipazioni di Amici 24, i seguenti allievi: Luk3, Daniele e Antonia.

Ma di cosa si tratta lo showcase? Come si apprende da SuperGuida TV ogni volta c’è un pannello formato da tre esperti che, a loro volta, scelgono tre ragazzi in base ai principi a cuore di Enel, come giustizia, fiducia, innovazione e creatività.

I talenti di Amici 24 scelti possono decidere di presentare tre esibizioni a testa. Antonia ha si è esibita con il brano People help the people. Si è passati poi a Daniele, che ha ballato sulle note di Baciami di Fasma. Infine Luk3 ha cantato Mary.

Durante la seconda performance invece, Antonia ha proseguito con un pezzo in inglese. Daniele poco dopo ha ballato sul pezzo, Feels like im falling in love dei Coldplay. Si è tornati poi al canto con Luk3, che ha interpretato In equilibrio.

La terza e ultima esibizione ha visto i due cantanti cantare il loro inedito, Antonia con Giganti e Luk3 con Parigi in motorino (il pubblico ha cantato con lui), mentre Daniele ha danzato su un altro brano, indossando un cappello.

Amici 24, la gara improvvisazione

Passiamo poi a una gara speciale dedicata ai ballerini, che andrà in onda durante un daytime di Amici 24. A presentare questo momento Giulia Stabile.

Sono tre i concorrenti a sfidarsi, scelti da ogni professore: Alessio, Francesca e Chiara. Il loro compito in questa gara d’improvvisazione è stato quello di coinvolgere al meglio il pubblico presente. A giudicare la sfida è stato Garrison Rochelle.

Come si è svolta la gara? Mentre Alessio e Francesca sono stati bendati e ha così iniziato Chiara. Quest’ultima ha incitato il pubblico, poi è salita sulle scale e ha fatto un salto dal terzo gradino. Garrison le ha fatto notare che si sarebbe potuta fare male. Per lui la performance della ballerina di Amici 24 è stata “semplice e poco coerente”. Secondo lui avrebbe anche aggiunto un jetè classico che non avrebbe avuto niente a che fare con l’improvvisazione.

Per quanto riguarda Alessio, invece, ha danzato sul brano Rather be. Più volte è andato in mezzo al pubblico e si è scatenato. Garrison ha molto apprezzato la sua esibizione.

Francesca di Amici 24 infine ha ballato Don’t stop me now e ha coinvolto sia il pubblico che Garrison e Giulia Stabile.

Prima del verdetto di Garrison, Giulia ha fatto esprimere il pubblico con degli applausi per ogni esibizione e ha vinto Alessio, confermato poi dal giudice anche.

Simpatico gossip su Garrison, che ha raccontato di dormire con un pigiama a forma di piadina e un bambino, suo vicino di casa, lo chiama Mr. Piadina.