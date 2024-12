Dopo giorni di domande e dubbi sembra che il caso Guillermo Mariotto sia stato sciolto. Secondo l’ultimo retroscena, lo stilista stasera tornerà a sedere dietro il bancone dei giudici di Ballando con le Stelle.

Il retroscena su Guillermo Mariotto

Sono giorni che in rete non si parla altro che del caso Guillermo Mariotto. A seguito di quanto accaduto due settimane fa a Ballando con le Stelle, in rete si è iniziato a parlare di un possibile allontanamento dello stilista dal talent show di Rai 1. Tante sono state le ipotesi emerse e solo nelle ultime ore a intervenire è stata anche la stessa Milly Carlucci, che ha parlato di “una situazione delicata”. Ma non solo. La padrona di casa ha fatto sapere che in queste ore si sta decidendo il da farsi e che solo stasera, nel corso della semifinale, scopriremo quale sarà il destino di Mariotto.

Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci hanno pensato gli amici di FanPage, che hanno rivelato un retroscena inedito. Il portale si è infatti messo in contatto con lo stilista per avere qualche delucidazione sul caso. Guillermo tuttavia, a domanda diretta sul suo ritorno in trasmissione, afferma: “Lo decide il Padreterno e lo decide la Madonna”. Ma non solo. Poco dopo infatti il giudice cita Luigi Pirandello e cambiando alcuni versi di “E l’amore guardò il tempo e rise” (facendo anche riferimento alla cancellazione del suo profilo Instagram) sembra confermare il suo ritorno in trasmissione.

Come se non bastasse sempre FanPage assicura che questa sera Guillermo Mariotto siederà dietro il bancone dei giudici di Ballando con le Stelle e che finalmente si è giunti allo scioglimento di questo caso. Il portale tuttavia specifica che “non saranno più tollerati atteggiamenti che possano mettere in imbarazzo la Rai e lo stesso show”.

Insomma pare dunque essere tutto ufficiale: stasera Mariotto tornerà a Ballando con le Stelle e nel corso della semifinale ne vedremo di belle.