Questa sera a finire al ballottaggio finale sono stati TrigNO e Chiara. Ma cosa è accaduto in casetta e chi è l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 24? Andiamo a scoprirlo.

Colpo di scena ad Amici 24

Vi state chiedendo chi è l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 24? Andiamo a scoprirlo. Questa sera all’interno del talent show di Maria De Filippi non sono mancate le emozioni e a sorpresa c’è stato un inaspettato colpo di scena che ha lasciato il pubblico senza parole. Le due squadre, come da tradizione, si sono scontrate in tre manche e al termine di ogni sfida è stato decretato un eliminato provvisorio. A finire al ballottaggio sono stati così Nicolò, Chiara e TrigNO. Il primo a salvarsi è stato Filippucci, mentre gli altri due si sono scontrati per l’eliminazione definitiva.

Tuttavia in studio non sono mancati gli imprevisti. Cristiano Malgioglio ha infatti manifestato difficoltà nell’esprimere il suo voto e a così intervenire è stata la stessa Maria De Filippi. Nel mentre in casetta il cantante e la ballerina hanno atteso il verdetto definitivo, tra l’ansia e la tensione generale.

Ma cosa è accaduto dunque e chi è l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 24 tra TrigNO e Chiara? A causa di un ex aequo e a causa del non voto di Malgioglio, questa sera non ci sarà nessuna eliminazione. Maria De Filippi ha così spiegato che al momento sia il cantante che la ballerina resteranno in casetta e che la prossima settimana, nel corso della nuova puntata, i giudici prenderanno una decisione finale e si arriverà così al verdetto.

Una comunicazione importantissima per Chiara e TRIGNO! #Amici24 pic.twitter.com/oMkdrNFVb2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 26, 2025

Colpo di scena dunque questa sera. Ma chi tra TrigNO e Chiara dovrà dire addio al programma? Lo scopriremo tra qualche giorno.