Stando alle ultime voci di corridoio, sarebbe Todaro a non voler tornare per Amici 24: non sarebbe mancata la reazione di Maria De Filippi

Da settimane si parla di un presunto addio di Raimondo ad Amici 24. Stando alle ultime indiscrezioni però sarebbe proprio Todaro a voler lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Le ultime news sulla presenza di Todaro ad Amici 24

Mancano pochi giorni alla partenza di Amici 24 e finalmente a breve sapremo da chi sarà formata la nuova classe. La macchina del talent show tuttavia è già in movimento da settimane e per tutta l’estate si sono svolti i casting per gli aspiranti allievi. In rete intanto si è fatto sempre più largo il pettegolezzo circa il possibile addio di Raimondo Todaro, che potrebbe non tornare, stando alle voci di corridoio, per la prossima edizione. Ma non solo. Si è anche mormorato che al posto del coreografo possa arrivare nientemeno che Adriano Bettinelli, storico ex protagonista della trasmissione. In queste ore però un nuovo gossip ha svelato una verità diversa da quella che abbiamo letto fino a questo momento.

Secondo il settimanale Di Più infatti sarebbe stato Todaro in persona a manifestare la volontà di lasciare il talent show. Stando a quanto si legge, i rapporti tesi tra Raimondo e Alessandra Celentano e le loro ripetute liti avrebbero portato il ballerino a pensare di abbandonare definitivamente il fortunato programma di Canale 5. Ma non è finita qui.

Sempre secondo la rivista, pare che Maria De Filippi non sia intenzionata a lasciare andare Todaro e starebbe facendo di tutto per convincerlo a rimanere. Attualmente però non è ancora ben chiaro quello che accadrà e da chi sarà composto il cast di prof di Amici 24. Solo tra qualche giorno, nel corso della registrazione della prima puntata, sapremo chi saranno i prof che faranno ritorno.

A oggi l’unica a confermare la sua presenza è stata Lorella Cuccarini, che per il quinto anno di fila coprirà il ruolo di insegnante del talent show.