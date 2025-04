A The Couple, Manila Nazzaro è venuta a sapere della reazione social dell’ex Lorenzo Amoruso e ha risposto alle sue parole.

The Couple, Manila Nazzaro ha replicato a Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro ha vissuto un momento intendo durante la puntata di The Couple, affrontando con determinazione il passato, dopo essere stata messa di fronte alle reazioni dell’ex compagno Lorenzo Amoruso.

Tutto è nato da una dichiarazione fatta da Manila nella prima puntata del reality. Lo scorso lunedì ha raccontato che la sua prima volta con l’attuale marito Stefano Oradei era avvenuta teoricamente prima della rottura ufficiale con Amoruso.

Ilary Blasi ha colto l’occasione per mostrarle una carrellata di titoli di giornale che si sono occupati della questione e delle dichiarazioni dell’ex calciatore, facendo emergere il clamore mediatico scatenato dalle parole di Manila.

E proprio in quel momento, l’ex Miss Italia ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza. Nonostante ciò, non ha voluto cedere a dettagli pruriginosi o recriminazioni gratuite.

“Io sono sempre stata una grande signora nel non raccontare perché, ad un certo punto, mi sono allontanata e ho allontanato anche i miei figli da quella persona. Perché non c’erano comportamenti corretti in quella casa. E non aggiungo altro.“

Con tono fermo, Manila ha poi chiesto rispetto per sé stessa e per la sua famiglia: “Metto un punto grande. Chiederei rispetto per me e per la mia famiglia, genitori compresi, e la finisco qui. Io fossi in lui non parlerei oltre“.

La Nazzaro ha anche ricordato il periodo difficile vissuto dopo la rottura, quando è stata travolta da accuse e critiche: “La sottoscritta è stata sottoposta ad un anno di shitstorm perché sono state dette delle cose assolutamente non vere sulla nostra storia, perché io ero la traditrice.”

L’ex gieffina ha ribadito ancora una volta di essersi semplicemente comportata da gran signora, fino all’ultimo momento. Una dichiarazione potente. Seguiranno risposte dall’altra parte?