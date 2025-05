Durante la puntata di Amici 24 Daniele ha dedicato la coreografia realizzata all’ex compagno, Alessio, uscito per infortunio.

La dedica di Daniele ad Amici 24

Stasera durante la puntata di Amici 24 non sono mancate le emozioni. Francesco e Alessia hanno conquistato la maglia della Finale, mentre Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini ci hanno fatti divertire con il guanto di sfida prof. Ma anche Daniele ci ha regalato un momento speciale.

L’allievo si è esibito con una coreografia sulle note di Scarabocchi, brano portato al successo da Olly. Terminata la sua esibizione, valevole per un posto in finale poi andato ad Alessia, il ballerino ci ha tenuto a prendere la parola. Maria De Filippi ne è rimasta sorpresa dato che il ragazzo è spesso taciturno, dunque non ci ha pensato due volte a dargli la parola:

“Ci tengo veramente molto a questa coreografia in particolare. Perché è stata l’ultima coreografia che stava imparando Alessio”, ha detto il ballerino di Amici 24.

A quel punto Maria De Filippi ci ha tenuto a precisare che Alessio è uno dei ballerini di questa edizione di Amici 24 che ha dovuto ritirarsi per un brutto infortunio. La stessa conduttrice però ci ha tenuto a ricordare che l’allievo tornerà nuovamente l’anno prossimo quando starà meglio per riguadagnare il banco che quel brutto guaio gli ha strappato.