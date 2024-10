Tutte le informazioni sul ballerino di Amici 24 Daniele Doria. Conosciamolo attraverso la biografia, la carriera nella danza, la famiglia e i social.

Chi è Daniele Doria

Nome e cognome: Daniele Doria

Data di nascita: 2007

Luogo di nascita: Aversa

Età: 17 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Fidanzato: Daniele dovrebbe essere single

Professione: ballerino

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @danieledoria__

Daniele Doria età, altezza e biografia

Per conoscere meglio chi è Daniele Doria, ballerino di Amici 24, iniziamo subito con la sua biografia. Daniele è nato ad Aversa nel 2007 e quindi ha 17 anni di età. Non conosciamo la sua data di nascita esatta e quindi non sappiamo nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso. Parlando di tatuaggi, pare non averne sul corpo.

Le origini di Daniele sono di Napoli, ma lui da un po’ di anni vive a Roma. Non sappiamo se stia nella capitale con la famiglia. Al momento, infatti, non ha parlato del padre e della madre. E non sappiamo nemmeno se abbia fratelli o sorelle.

Vita privata

Poche informazioni ci sono anche sulla vita privata e sentimenale di Daniele Doria. Il ballerino di Amici 24, infatti, non sappiamo se sia fidanzato o single. Dai social pare non comparire alcun partner, quindi ipotizziamo sia single.

Nel descriversi Daniele dice che all’inizio sembra stare antipatico a tutti, sembrando apatico, ma l’apparenza inganna. In realtà lui è una persona molto buona e solare.

Non sopporta la gente che parla alle spalle, preferisce chiarire le questioni faccia a faccia “senza fare troppi inciuci”, come ha detto lui stesso.

Dove seguire Daniele di Amici 24: Instagram e social

Per seguire sui social Daniele Doria vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha un buon seguito.

Non ha però molti contenuti, quindi da qui si capisce che è un ragazzo abbastanza riservato.

Tra i suoi follower ci sono volti appartenenti al mondo di Amici, come l’ex allieva Serena Marchese o l’insegnante Francesco Porcelluzzi. Quindi è probabile che abbia avuto modo di lavorare con loro.

Carriera

Grande appassionato di danza, Daniele Doria si è dedicato sin da piccolo a questa disciplina, studiando vari stili e facendo stage con molti professionisti del settore.

Non sappiamo purtroppo in quale scuola abbia studiato. Ma pare che abbia avuto anche delle esperienze a Los Angeles, quindi ha avuto una bella formazione e anche importate.

Daniele Doria ad Amici 24

Nel 2024 Daniele Doria ha deciso di sostenere i provini di Amici per cercare di entrare nella scuola. Ha quindi mostrato le sue capacità durante tutte le fasi dei casting.

I tecnici del ballo lo hanno trovato molto bravo e quindi lo hanno selezionato per poter partecipare alla prima puntata di Amici 24 in cui si forma la classe e i ragazzi si esibiscono davanti ai professori che potrebbero sceglierli per un banco nella scuola.

Gli allievi di Amici 24

I banchi disponbili nella scuola di Amici 24 sono 16 e sono al momento divisi equamente tra canto e ballo. Ma chi sono gli allievi di Amici 24 che quindi hanno ricevuto la maglia? Conosciamoli tutti.

Nella categoria canto abbiamo nel dettaglio:

Alena (ELIMINATA); Chiamamifaro; Diego Lazzari; Ilan; Luk3; Nicolò; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Nel ballo invece:

Alessia, Gabriele (RITIRATO), Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

Come per ogni edizione, la classe può cambiare in qualsiasi momento. Infatti i ragazzi sono sottoposti a prove e sfide e sono monitorati costantemente dai professori. Quindi potrebbero essere sostituiti o eliminati oppure c’è l’eventualità dell’aggiunta di altri banchi.

I professori di Amici 24

Passiamo adesso ai professori dell’edizione 2024 di Amici e quindi scopriamo chi sono e se è cambiato qualcosa.

Per il canto tutto è confermato come gli utlimi anni e quindi ritroviamo Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Nel ballo invece solo due sono stati confermati e cioè Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il cambiamento lo troviamo nel nome del terzo professore che è Deborah Lettieri.

Il percorso di Daniele ad Amici 24

Come detto, Daniele è arrivato alla prima puntata di Amici 24 esibendosi davanti ai professori dopo aver superato i precedenti casting.

Dopo la sua esibizione è piaciuto molto ad Alessandra Celentano che lo ha trovato davvero bravo e con consapevolezza del suo corpo. Non ha avuto alcuna esistazione a dargli la maglia.