Il cantautore Alfa all’anagrafe si chiama Andrea De Filippi. Il cognome ha lasciato pensare potesse esserci un grado di parentela con la conduttrice Maria De Filippi. Ad Amici 24, però, il giovane artista ha svelato come stanno davvero le cose.

Alfa è parente di Maria De Filippi? La verità

Oggi pomeriggio è andata in onda la nuova puntata di Amici 24, dove abbiamo assistito non solo alla sfida di Nicolò o alla commovente coreografia di Daniele. Ospite in studio è il cantautore genovese, Alfa. Il cantante all’anagrafe si chiama Andrea De Filippi e da qui in tanti hanno collegato che lui e Maria De Filippi potessero essere parenti. Ma sarà davvero così come dicono. In questo articolo vi sveliamo la verità.

Prima di arrivare a questo momento, ricordiamo che Alfa ha avuto la possibilità non solo di presentare il suo progetto ma cantare insieme al pubblico la sua canzone, Filo rosso. Il brano è diventato un vero e proprio fenomeno sui social e ha regalato tanta, tantissima popolarità all’artista dopo il Festival di Sanremo 2024.

Maria De Filippi dopo la performance ha ringraziato Alfa per questa bella esibizione, complimentandosi con lui. Quest’ultimo così ha colto l’opportunità di fare una precisazione. In tantissimi infatti conoscendo il suo vero nome si sono chiesti se lui e la conduttrice di Canale 5 sono o meno parenti. Qualcuno ha persino ipotizzato potesse essere sua zia o chi ha azzardato sua madre. Ma no, non è assolutamente così.

Alfa con simpatia ha affermato che gli sarebbe piaciuto avere una madre come Maria De Filippi perché la stima, ma allo stesso tempo ha fatto presente che non vi è alcuna parentela, per poi salutare la sua madre prima di lasciare lo studio. Insomma, un siparietto molto simpatico, che ha strappato una risata non solo alla presentatrice così come al pubblico in studio e a casa.

Quindi se vi state domandando se Alfa e Maria De Filippi sono parenti, la risposta è no!