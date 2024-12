In arte Deddè, conosciamo nella seguente scheda il cantante di Amici 24, allievo fortemente voluto da Anna Pettinelli attraverso alcune curiosità che lo riguardano: età, vero nome, canzoni e Instagram.

Chi è Deddè

Nome e Cognome: Gabriele Giuseppe Mazza (in arte Deddè)

Data di nascita: 2005

Luogo di nascita: Arriva dalla Campania

Età: 19 anni

Professione: studente e cantante

Fidanzata: Non sappiamo se Gabriele è fidanzato

Tatuaggi: Gabriele ha alcuni tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @dedde187

Deddè età, vero nome e biografia

Qual è il vero nome di Deddè di Amici 24 e quanti anni ha? Vi diamo i primi dettagli che abbiamo raccolto sul suo conto.

Il nome vero del cantante è Gabriele Giuseppe Mazza, è un classe 2005, ma non conosciamo la data di nascita completa del cantante. Sappiamo che è di origini partenopee, ma al momento non sappiamo precisamente di dove. L’età di Deddè è di 19 anni.

Fin da tenera età ha cominciato a fare e ascoltare musica, passione che ha portato avanti negli anni, fino a oggi, che ha realizzato il sogno di ottenere una maglia nella scuola di Amici.

Vita privata

Molto legato alla sua terra, per ora le notizie sulla vita privata di Deddè di Amici 24 sono molto scarse.

Non sappiamo se il cantante ha o meno una fidanzata. In attesa di capire se è fidanzato o single, ci concentreremo piuttosto su altri temi, come gli account social…

Dove seguire Deddè di Amici 24: Instagram e social

Al momento abbiamo trovato solo due account social in cui è possibile seguire Deddè di Amici 24: Instagram e Threads.

Nei suoi account si racconta principalmente attraverso le sue canzoni, quindi non conosciamo granché al momento.

Chi volesse può seguire Deddè anche su YouTube e Spotify.

Carriera

Sulla carriera di Deddè di Amici 24 che possiamo dire? Fin da giovanissimo si è dedicato alla musica, come già detto. Sin da bambino si è dedicato anche ad alcuni strumenti come chitarra e percussioni.

Ad appena 12 anni con la sua band ha creato le prime canzoni. E nel 2024 è arrivato il primo grande obiettivo con la scuola di Amici, che ha colto al volo.

Album e canzoni

Non sono presenti album all’attivo per ora, solo un EP, ma sono tante le canzoni di Deddè. Ad Amici 24 ha interpretato il suo singolo Periferia. Tra le altre canzoni riprendiamo invece:

Nel 2019: Dipendenza e Non mi riconosci ;

e ; Al 2020 risalgono: Non ci sto , Addio , Futuro , Sensibile e Guai ;

, , , e ; Si passa poi al 2021 all’ EP Sotto ad un temporale, che ne riprende diversi brani ;

che ne riprende diversi ; Invece nel 2022: Cose che non sai, Ragazzo carismatico, Dramma, Weekend, Proiettili (Hold me close) ;

; Successivamente nel 2023 sono usciti Saremo felici, Coltellata e Crema solare;

e Infine al 2024: Ogni volta, Allucinazione, Vicoli di Napoli e Periferia.

Deddè ad Amici 24

Nella puntata del 15 dicembre 2024 di Amici 24, Deddè fa il suo ingresso nella scuola.

Anna Pettinelli ha deciso di aggiungere un banco, convinta che possa dare tanto alla sua squadra e al programma.

Il cantante ha presentato il suo inedito, Periferia.

Il percorso di Deddè ad Amici 24

Come detto Deddè è entrato nella scuola di Amici 24 per volere di Anna Pettinelli, che ha deciso di aggiungere un banco da assegnare al cantante. Vedremo come si evolverà il suo percorso.

(IN AGGIORNAMENTO)