Nel corso della nuova puntata di Amici 24 a esibirsi durante la gara cover è stato anche Diego. Al termine della performance a dare il suo giudizio è stato Gigi D’Alessio, che ha però fatto una piccola critica al cantante.

Le parole di Gigi D’Alessio ad Amici 24

Siamo nel pieno della seconda puntata di Amici 24 e oggi è ufficialmente partita la gara tra i cantanti e i ballerini. Come accade da anni, anche quest’anno gli allievi dovranno sottoporsi a una serie di gare di canto e di ballo, al termine delle quali verranno stilate delle classifiche, che settimana dopo settimana serviranno ai prof per fare le loro valutazioni. Oggi dunque a esibirsi è stato anche Diego, che ha presentato una cover de La musica non c’è.

Al termine della performance così è arrivato il commento di Gigi D’Alessio, giunto ad Amici 24 in qualità di giudice. Il celebre artista tuttavia ha fatto una piccola critica a Diego, naturalmente per spingere il cantante a migliorarsi. Queste le dichiarazioni del cantautore partenopeo:

“Bella personalità. Secondo me dovresti lavorare un po’ più sull’intonazione. Ti spiego, questa canzone ha degli intervalli di terza che vanno messi più a fuoco. Però ovviamente si viene ad Amici per imparare. Se uno fosse già pronto non verrebbe ad Amici ma andrebbe a Sanremo”.

Diego ha così accolto il suggerimento di Gigi D’Alessio ed è tornato al suo posto. L’allievo di Amici 24 nel mentre sta già ricevendo il supporto da parte del pubblico e di certo nelle settimane a venire saprà come stupirci.