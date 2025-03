La produzione di Amici 24 ha scelto di inserire una nuova regola per la fase serale, per cui la squadra che per prima scende in campo non verrà scelta casualmente.

Amici 24, nuova regola per il serale

Amici 24 si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico e i concorrenti con una nuova regola che cambierà radicalmente la strategia delle squadre al serale.

A partire da quest’anno, la scelta della squadra che potrà scegliere il team avversario da sfidare non sarà più affidata al caso, ma sarà determinata da una gara per il cosiddetto boccino d’oro, che assegna potere decisionale.

La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente in casetta attraverso una busta che ha spiegato nel dettaglio il nuovo meccanismo. Gli allievi di ciascuna squadra dovranno affrontare una gara preliminare per aggiudicarsi il boccino, che garantirà alla squadra vincitrice il controllo sulle dinamiche delle sfide del serale.

Chi detiene il boccino d’oro, infatti, avrà il potere di scegliere quale squadra sfidare e quali allievi avversari far scendere in campo nei vari duelli. Inoltre, avrà anche la possibilità di schierare i guanti di sfida, un elemento che potrebbe rivelarsi determinante per l’esito delle puntate.

Ma come si svolgerà questa gara per il boccino d’oro? La busta della produzione ha chiarito ogni dubbio: “Per guadagnarsi il boccino, un cantante e un ballerino per squadra dovranno affrontare una gara di fronte a due giudici esterni, uno per il canto e uno per il ballo. I rispettivi professori hanno scelto chi rappresenterà la squadra e con quale esibizione. La squadra che otterrà la media più alta conquisterà il boccino.”

Chi conquisterà il boccino per la prima puntata del Serale di #Amici24? pic.twitter.com/NDcLqjb3rh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2025

Questa novità lascerà da parte il caso e valorizzerà piuttosto il talento e la strategia. Nel momento in cui una squadra vince la gara in puntata, mantiene o ruba il boccino d’oro.

Le squadre non solo dovranno puntare sulle loro migliori esibizioni durante le varie manches del serale, ma anche in settimana, per scegliere i rappresentati con le performance più forti, in modo da aggiudicarsi il boccino d’oro.