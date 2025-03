In queste settimane il brano Anema e core è entrato ufficialmente nella playlist di Affari Tuoi e spesso Stefano De Martino si è scatenato sulle note del pezzo di Serena Brancale. Adesso il conduttore mostra il tutorial del balletto, che ha già conquistato tutti.

Il tutorial di Stefano De Martino

In questi mesi il nome di Stefano De Martino è sulla bocca di tutti. Dallo scorso settembre infatti il celebre conduttore ha preso in mano le redini della nuova edizione di Affari Tuoi, portando il game show a raggiungere sera dopo sera ascolti da capogiro. Proprio di recente il fortunato programma in onda su Rai 1 ha superato i 6 milioni di spettatori, segno dunque che il presentatore partenopeo ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Ma non solo.

In queste ultime settimane Stefano è anche tornato in onda sul secondo canale con la nuova attesa edizione di Stasera tutto è possibile, che ha raggiunto un enorme successo. Solo tra pochi giorni andrà in onda l’ultima puntata del varietà e tra gli ospiti ci sarà anche Emma Marrone. Il conduttore come se non bastasse sta anche preparando, insieme alla sua squadra, un nuovissimo programma, un game show, che vedrà la luce prossimamente.

Insomma questo è un periodo d’oro per Stefano De Martino, che di certo è uno dei volti più amati del momento. In attesa di scoprire come ci stupirà nei mesi a venire, nelle ultime ore il presentatore ha postato un video che non è passato inosservato. Stefano ha infatti realizzato un tutorial del balletto di Anema e core, il brano di Serena Brancale che di recente è entrato a far parte della playlist di Affari Tuoi. In diverse occasioni proprio De Martino si è scatenato sulle note della canzone insieme ai pacchisti e così adesso ha voluto mostrare la simpatica coreografia a tutti gli utenti.

Stefano nel mentre si gode questo fortunato momento e di certo anche nei prossimi mesi saprà come lasciarci a bocca aperta.