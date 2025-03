Ieri sera il pubblico di Amici 24 ha avuto la conferma che Jacopo Sol e Francesca si sono ufficialmente fidanzati. Ecco il momento del loro bacio un attimo prima del verdetto finale.

Il bacio tra due allievi di Amici 24

Il ballottaggio finale di Amici 24 ha visto al centro Vybes e Francesca, i quali sono dovuti tornare in casetta per conoscere il proprio destino. Entrambi hanno parlato, in privato e sostenuti dalle persone più importanti con loro nel talent, con Maria De Filippi che ha tentato di rincuorarli.

Vybes ha scelto Trigno mentre Francesca ha voluto accanto a sé Jacopo Sol. Da qualche giorno si vociferava che fosse nato qualcosa di più di una semplice amicizia tra loro due e adesso abbiamo finalmente la conferma ufficiale.

Nel video presente anche su WittyTV, infatti, possiamo vedere come il cantante cerchi di consolare e tranquillizzare la ballerina poco prima del verdetto. Si abbracciano e si mettono in disparte scambiandosi tenere effusioni, come baci sulla guancia, e parole di sostegno.

La conduttrice, a un certo punto, chiama tutti a rapporto nella zona degli spalti ed è proprio qui che la telecamera mostra agli spettatori i multipli baci sulle labbra che si scambiano i due concorrenti di Amici 24. Qui sotto vi lasciamo la foto del momento esatto.

Adesso possiamo affermare con certezza che Jacopo Sol e Francesca sono una coppia! Adesso non ci resta che attendere che siano i diretti interessati a parlarne in maniera esplicita oppure che se ne discuta in puntata. Molto probabilmente, dopo questo piccolo assaggio, vedremo molte più scene con al centro questi allievi. Ci auguriamo che la loro relazione possa durare a lungo anche fuori dal talent!