Senza Cri assente ad Amici 24: ecco cosa è accaduto e perché la cantante non è in studio per la nuova puntata

È iniziata una nuova puntata di Amici 24 ma in questi minuti al pubblico non è sfuggito un dettaglio. Senza Cri è infatti assente in studio. Ma cosa è accaduto e dov’è la cantante? Ecco cosa sappiamo.

Perché Senza Cri è assente ad Amici 24

Dopo la pausa natalizia oggi è finalmente tornato il pomeridiano di Amici 24. Da pochi minuti è infatti iniziata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, la prima del nuovo anno, e come al solito anche oggi ne vedremo di belle. Gli allievi, che tra pochissime settimane inizieranno la corsa al Serale, dovranno ancora una volta impegnarsi al massimo per non perdere il proprio banco e per convincere non solo i professori e il pubblico, ma anche i vari giudici.

A breve come se non bastasse inizierà anche la consegna delle maglie dorate, che permetterà l’accesso alla fase finale del programma, e in molti attendono con ansia di scoprire cosa succederà. Il pubblico intanto sta seguendo attentamente ciò che avviene all’interno della scuola e proprio oggi alcuni attenti utenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

Senza Cri infatti è assente ad Amici 24 e a quel punto i fan si sono immediatamente preoccupati. Ma perché dunque la cantante non è in studio? Ben presto è arrivata la risposta. La giovane allieva di Lorella Cuccarini si trova in casetta per via di alcuni problemi di salute. Senza Cri ha infatti la febbre alta e di conseguenza non ha potuto partecipare alla nuova puntata del talent show.

Niente paura dunque per i fan di Cristiana. Non appena la cantante tornerà in forma riprenderà le lezioni e farà ritorno in studio in occasione della prossima puntata. Ma quali emozioni attendono oggi il pubblico di Canale 5? Non resta che attendere per scoprirlo.