Stefano De Martino piace proprio a tutti! In una delle ultime puntate di Affari Tuoi infatti il celebre conduttore ha fatto imbarazzare anche una pacchista e non è mancata la sua simpatica reazione.

Stefano De Martino conquista tutti

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Stefano De Martino ha debuttato su Rai 1 con Affari Tuoi. Il conduttore infatti ha preso ufficialmente il posto che era stato di Amadeus e nel giro di pochissimi giorni è riuscito a conquistare tutto il pubblico. Sera dopo sera così il presentatore partenopeo ha saputo entrare nelle case degli italiani e a oggi sta collezionando ascolti record. Ma non solo. Attualmente Stefano è anche uno dei volti di punta di Rai e senza dubbio per lui in futuro potrebbero esserci grandi opportunità.

Ieri sera intanto De Martino ha fatto anche ritorno in Mediaset. Il conduttore è stato infatti ospite della seconda puntata di C’è Posta Per Te e ha così ritrovato Maria De Filippi, che per prima ha creduto in lui. La reunion ha emozionato tutto il pubblico e di certo anche stavolta il presentatore ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Ormai si sa che Stefano De Martino piace proprio a tutti e in una delle ultime puntate di Affari Tuoi ha fatto imbarazzare anche una pacchista, che ha affermato: “Quando mi presenti comincio a emozionarmi, poi tu ti avvicini. Cosa ti avvicini a fare?”. A quel punto non è mancata la simpatica reazione del conduttore, che tra le risate generali ha aggiunto: “Vabbè allora mi allontano”. La scenetta ha fatto divertire tutto il pubblico e in breve il video del momento ha fatto il giro del web.

Stefano intanto continua a concentrarsi a pieno sulla sua carriera e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.