Domenica 8 dicembre 2024 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 24. Ma chi saranno gli ospiti in studio? Andiamo a scoprire chi arriverà all’interno del programma di Maria De Filippi.

Gli ospiti della prossima puntata di Amici 24

Sta per arrivare una nuova puntata di Amici 24 e proprio oggi pomeriggio si è svolta l’ultima registrazione del talent show di Maria De Filippi. Tante come sempre sono state le emozioni e non sono mancati degli inaspettati colpi di scena. Stando a quanto è emerso dalle anticipazioni, Diego Lazzari ha perso la sua sfida ed è così stato ufficialmente eliminato dalla scuola. A seguire è stata poi la volta delle nuove gare di canto e di ballo e come al solito ne vedremo di belle.

Anche questa settimana in studio non sono mancati numerosi ospiti. Puntata dopo puntata infatti sono stati diversi i volti noti del mondo dello spettacolo che sono arrivati all’interno del programma per giudicare le sfide, le gare o per presentare i loro nuovi progetti musicali.

Ma cosa è accaduto questa settimana e chi sono gli ospiti della prossima puntata di Amici 24? Andiamo a scoprirlo. Grazie alle anticipazioni fornite da Superguidatv sappiamo che ospiti musicali sono stati i Pinguini Tattici e Aiello, che hanno presentato i loro nuovi rispettivi singoli, Islanda e Tutto sbagliato.

A giudicare la gara di canto è stato invece invece Christian De Sica, che ha anche presentato il suo nuovo film di Natale. La gara di ballo è stata invece giudicata da Gabriele Rossi e Alberto Matano.

Ma gli ospiti della nuova puntata di Amici 24 non sono ancora finiti. In studio infatti è arrivato anche Marcello Sacchetta, che ha giudicato la gara improvvisazione di ballo. Carlo Di Francesco ha invece giudicata la sfida di Diego, mentre Francesco Annarumma quella di Chiara.

Quando va in onda Amici 24

Adesso che abbiamo scoperto chi sono gli ospiti dell’undicesima puntata di Amici 24, andiamo a scoprire quando va in onda il talent show.

Il prossimo appuntamento con il programma targato Maria De Filippi è previsto su Canale 5 domenica 8 dicembre 2024, come sempre alle ore 14.00.

Tuttavia coloro che non avranno modo di seguire la messa in onda televisiva potranno recuperare la puntata in streaming, collegandosi al sito di WittyTv.