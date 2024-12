Tutto quello che succede nella finale 2024 di Bake Off Italia 12 e chi è il vincitore. Andiamo quindi a scoprire le anticipazioni della quindicesima puntata del programma e cosa vedremo.

Le anticipazioni della finale di Bake Off Italia 12

Come abbiamo visto, nella semifinale di Bake Off Italia 12 in onda venerdì 6 dicembre, c’è stata un’eliminazione e Domenica ha dovuto lasciare il programma a un passo dalla finale. Sono quindi rimasti tre donne e un uomo per contendersi il titolo di miglior pasticcere amatoriale 2024.

Nella finale di Bake Off Italia troviamo quindi Federica, Giulia, Liza e Claudio che dovranno affrontare prove molto dure per aggiudicarsi l’ambito premio. Ancora, però, non abbiamo anticipazioni su come si svolgerà la gara.

Chi è il vincitore di Bake Off 2024

Ma chi è il vincitore di Bake Off Italia 12 nel 2024? Purtroppo non abbiamo ancora la risposta a questa domanda poiché Discovery Plus non ha caricato la puntata finale. Il motivo di questa scelta è quello di non rovinare la sorpresa al pubblico.

Possiamo fare delle supposizioni. A tal proposito un’ottima possibilità di vittoria ce l’ha Giulia che è stata la prima ad essere selezionata dai giudici del programma condotto da Benedetta Parodi. A parte un momento di difficoltà per un paio di puntate, poi è sempre stata un crescendo.

Molto brava è anche Federica che, col suo a volte strafare, ha rischiato l’eliminazione. Ma nelle ultime puntate ha dimostrato grande bravura. Non a caso è stata la prima finalista e ultima ad aggiudicarsi il grembiule blu dell’edizione.

Da non sottovalutare Claudio che all’inizio sembrava un po’ impacciato in alcune preparazioni. Ma quando ha mostrato le sue grandi doti nelle torte moderne, ha conquistato tutti.

Liza è sicuramente quella leggermente dietro agli altri, facendo un recap di tutto il percorso. Ma dobbiamo dire che a un certo punto ha avuto uno scossone che le ha fatto fare il salto di qualità. Quindi potrebbe essere la vera sorpresa di questa edizione di Bake Off.

Quando va in onda la finale

La finale di Bake Off Italia 12, cioè la quindicesima puntata del 2024, andrà in onda venerdì 13 dicembre alle ore 21.30 su Real Time.

A differenza delle altre puntate, non è disponibile in anteprima su Discovery Plus, quindi non sappiamo in anticipo cosa accadrà. Sarà disponibile in streaming a partire dal giorno successivo alla messa in onda in chiaro.