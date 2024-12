Domenica 8 dicembre va in onda l’undicesima puntata di Amici 24 di cui vediamo tutte le anticipazioni della registrazione avvenuta il 6 dicembre. Ecco quindi come sono andate le sfide, chi è stato eliminato, i compiti e gli ospiti in studio.

Le anticipazioni dell’undicesima puntata di Amici 24

Si è svolta venerdì 6 dicembre la registrazione dell’undicesima puntata di Amici 24 di cui abbiamo le anticipazioni grazie al sito Superguida TV. Come sappiamo, abbiamo ben quattro allievi in sfida, ma ci sono anche altri colpi di scena oltre alle gare di canto e ballo.

Partiamo quindi dagli ospiti, troveremo a tal proposito ospiti musicali i Pinguini Tattici Nucleari. Inoltre Aiello giudica la gara di inediti e Marcello Sacchetta una di improvvisazione. Per quanto riguarda le gare, per il canto c’è Christian De Sica, mentre per il ballo Gabriele Rossi e Alberto Matano.

Andiamo quindi a vedere cosa è successo e come sono andate le gare e le sfide.

Ilan a rischio sostituzione

In settimana, nei daytime di Amici 24, abbiamo visto Ilan in seria difficoltà. Ne ha anche parlato con Rudy Zerbi che lo ha fatto esibire chiedendogli di spogliarsi di tutte le sue fissazioni. Lui ha fatto qualche passettino, ma non totalmente.

A inizio dell’undicesima puntata, quindi, Zerbi ha detto che vorrebbe sostituirlo con un ragazzo che si chiama Jacopo Sol e quindi prenderà dei giorni per pensarci. I due cantano i loro inediti e poi entrambi si ritirano in casetta per dar modo al prof di decidere. Saranno pertanto sorvegliati speciali.

La gara di canto

Partiamo rivelandovi la gara di canto che sarà giudicata da Christian De Sica. Come sappiamo, a questa gara non hanno partecipato né Luk3 né Diego perché in sfida. Ecco la classifica stilata stilata da Christian De Sica:

Nicolò Antonia Vybes Senza Cri TrigNo

Trigno arrivato ultimo, quindi andrà in sfida.

La gara di ballo

Per quanto riguarda la gara di ballo, come detto a giudicare ci saranno Gabriele Rossi e Alberto Matano. A questa gara non partecipano Chiara perché in sfida e Teodora, anche lei in sfida, ma ancora non l’ha recuperata perché ha sempre problemi fisici.

Vediamo quindi la classifica risultato della media dei voti dei due giudici:

Daniele

Alessia

Francesca

Alessio

Dandy

Dandy è arrivato ultimo, quindi va in sfida nella prossima puntata.

Anticipazioni Amici 24: le sfide con un’eliminazione

Nell’undicesima puntata di Amici 24 abbiamo ben quattro allievi in sfida. Per il ballo abbiamo Chiara e Teodora. L’allieva di Deborah Lettieri doveva recuperare la sida della settimana precedente, ma ancora non recupera perché sempre infortunata.

Chiara sfida una ragazza che si chiama Jenny e a giudicare c’è Francesco Annarumma. A vincere è proprio l’allieva di Alessandra Celentano che quindi rimane nella scuola.

Passiamo al canto e a Luk3, nell’occhio del ciclone ormai da settimane. Il suo sfidante è Vincenzo Cairo. Entrambi si esibiscono con una cover e l‘allievo di Lorella Cuccarini vince restando nella scuola. Tra l’altro la sua Parigi in motorino sarà in rotazione su Radio Zeta.

Concludiamo con Diego che sfida il ragazzo che ha sfidato Luk3 la scorsa settimana. Entrambi si esibiscono con un inedito e una cover. E alla fine Carlo Di Francesco, giudice della sfida, fa vincere lo sfidante. Diego, quindi, è eliminato dalla scuola di Amici 24.

Gara di inediti e gara di improvvisazione

Oltre alle due gare canoniche, gli allievi hanno dovuto affrontare anche altre sfide, ma solo alcuni di loro. E così i cantanti hanno fatto una gara di inediti con tre allievi totali, uno per professore. Si sono sfidati Senza Cri, Antonia e TrigNo giudicati da Aiello che ha fatto vincere l’allievo di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda il ballo, invece, la gara era di improvvisazione ed è stata giudicata da Marcello Sacchetta. Si sono quindi esibiti Alessia, Alessio e Dandy. Il tema della sfida era: “Conquistami“. Dandy e Alessio hanno ballato con Giulia. Alessia invece ha ballato con Sebastian. A vincere è l’allieva della Celentano.

I compiti degli allievi

Concludiamo le anticipazioni di Amici 24 con i compiti. Daniele ne aveva uno dato da Deborah Lettieri, ma non lo ha fatto.

Un compito invece lo ha fatto Francesca, datole da Alessandra Celentano sulla sensualità. La Celentano le dà 8.5, mentre Deborah Lettieri solo 6 e le dice che deve migliorare. Per la Celentano, invece, era molto femminile e la sta scoprendo giorno dopo giorno tanto che continuerà a darle compiti. A dimostrare il compito è stata Giulia.

Quando va in onda l’undicesima puntata

La registrazione dell’undicesima puntata di Amici 24 è avvenuta oggi venerdì 6 dicembre e dopo aver scoperto le anticipazioni vediamo quando va in onda. La messa in onda è fissata per domenica 8 dicembre alle ore 13.57 su Canale 5.

Il programma può essere seguito in diretta anche su Mediaset Infinity. Per rivedere la puntata in streaming basterà collegarsi dopo poche ore dalla conclusione al sito di Witty TV.