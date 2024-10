Oggi nel corso della nuova puntata di Amici 24 si è tenuta la sfida di Alena. La cantante tuttavia ha perso contro Chiamamifaro ed è stata definitivamente eliminata.

Alena eliminata da Amici 24

Su Canale 5 sta andando in onda la nuova puntata di Amici 24, iniziata con una forte emozione per gli allievi. Entrata in studio, Maria De Filippi ha deciso di iniziare con la sfida di Alena, che la scorsa settimana aveva ottenuto la maglia rossa dopo essere arrivata ultima nel corso della gara di canto.

Per tutta la settimana così la cantante si è preparata al meglio per affrontare la prova e oggi si è sfidata con Chiamamifaro. A giudicare la sfida è stato Charlie Rapino, che ha ascoltato le esibizioni delle due cantanti, che hanno presentato i loro inediti.

Al termine delle performance il giudice non ha avuto dubbi e ha decretato la vittoria di Chiamamifaro. Alena dunque è stata definitivamente eliminata da Amici 24 e pochi istanti dopo in lacrime è corsa ad abbracciare tutti i suoi compagni di avventura. La cantante ha poi lasciato lo studio, dopo che Rudy Zerbi l’ha invitata a non darsi per vinta e a non mollare.

Chiamamifaro nel mentre entra ufficialmente a far parte della scuola e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.