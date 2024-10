Sabato 19 ottobre, in occasione della quarta puntata del talent show, Raoul Bova arriverà a Ballando con le Stelle in qualità di ballerino per una notte. Non tutti sanno però che in passato l’attore ha avuto dei trascorsi con Selvaggia Lucarelli.

Raoul Bova a Ballando con le Stelle

Grandi sorprese per tutti i fan di Ballando con le Stelle! Sabato 19 ottobre su Rai 1 andrà in onda la quarta puntata del talent show condotto da Milly Carlucci e per l’occasione ad arrivare in studio in qualità di ballerino per una notte sarà nientemeno che Raoul Bova. Non tutti però ricordano che già in passato l’attore ha preso parte al programma proprio in questo ruolo. Era infatti il 2018 quando il protagonista di Don Matteo si metteva in gioco insieme a sua moglie Rocío Muñoz Morales. Adesso, a distanza di più di 6 anni, l’attore ha deciso di riprovarci e tra pochi giorni lo ritroveremo a Ballando.

In studio Raoul Bova, oltre a mettersi alla prova come ballerino, avrà anche modo di incontrare nuovamente Selvaggia Lucarelli, con la quale ha dei trascorsi. Proprio durante la prima partecipazione al talent show, tra l’attore e la giornalista ci sarebbe stata una presunta rissa verbale nel dietro le quinte. Stando a quanto rivelò la Lucarelli a Davide Maggio, Bova si sarebbe scagliato contro di lei per via un articolo risalente al 2014. In merito Selvaggia raccontò:

“Non l’avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa. Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto. […] Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi”.

Sabato sera dunque Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli avranno modo di incontrarsi nuovamente. Che tra l’attore e la giornalista avvenga il tanto atteso chiarimento? Lo scopriremo solo nel corso della prossima diretta.