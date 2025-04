Si è appena conclusa la terza puntata del Serale di Amici 24 e stasera a essere eliminato è stato Luk3. Ecco le prime parole del cantante dopo aver lasciato la scuola.

Luk3 lascia Amici 24

Stasera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 24, durante la quale abbiamo assistito a un’emozione dietro l’altra. Poco fa intanto è arrivato il verdetto definitivo e così Maria De Filippi ha annunciato che Luk3 è stato ufficialmente eliminato. Il cantante ha perso il ballottaggio contro TrigNO, che invece potrà proseguire il suo percorso all’interno della scuola. L’allievo di Lorella Cuccarini dunque lascia il talent show e torna alla sua vita di sempre.

Poco dopo la sua eliminazione da Amici 24 Luk3 ha rilasciato le prime parole a caldo ai microfoni di Witty e ha così affermato:

“È finita questa esperienza. Mi dispiace lasciare tutti. Però per quanto riguarda la musica so che non mi lascerà mai. Non penso di uscire a testa bassa. Sono contento di come ho cantato stasera. Da domani starò in studio a fare musica. Questo posto mi ha dato la certezza che farò questo per tutta la vita. Mi sono presentato ai casting senza aspettative. Penso che ho affrontato tante sfide, letteralmente, ma mi è servito tutto. Questa scuola mi ha insegnato a lavorare tutti i giorni e a perseguire qualcosa in maniera totale. È un’esperienza che ti insegna cos’è il sacrificio”.

Luk3 lascia dunque Amici 24 e a lui facciamo un enorme in bocca lupo per il futuro.