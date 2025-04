Questa sera ad arrivare come ospite della terza puntata del Serale di Amici 24 è stata Alessandra Amoroso. Si tratta della prima esibizione live per la cantante dopo aver annunciato di essere incinta. Non è così mancata la dolce reazione di Maria De Filippi.

Alessandra Amoroso torna ad Amici

È un periodo meraviglioso questo per Alessandra Amoroso. Solo poche settimane fa la cantante ha annunciato di essere incinta e di essere in attesa della sua prima figlia, Penelope. L’artista salentina tuttavia non ha accantonato la carriera e solo ieri ha rilasciato il suo nuovo singolo, Cose stupide. Come se non bastasse Alessandra sta anche preparando il suo tour estivo, che fino ad agosto la porterà in giro nelle principali location all’aperto del nostro paese. Si tratterà di una tournée speciale, probabilmente la più importante della sua carriera. Sul palco infatti ci sarà anche la piccola Penny e di certo i fan attendono con ansia questi concerti.

Stasera intanto Alessandra ha fatto ritorno a casa ed è così arrivata come ospite della terza puntata del Serale di Amici 24. In studio la cantante ha presentato proprio il suo nuovo brano, Cose stupide, che ha già conquistato il pubblico. Si tratta della prima esibizione live dopo l’annuncio della gravidanza e il momento ha naturalmente commosso tutti quanti. Ma non è finita qui.

Subito dopo Alessandra Amoroso è corsa naturalmente ad abbracciare Maria De Filippi, che per prima ha creduto in lei. La conduttrice a quel punto ha baciato la pancia della cantante e il gesto ha emozionato i presenti e i telespettatori da casa. L’artista salentina ha poi voluto ringraziare sentitamente la presentatrice, con la quale ancora oggi ha un rapporto speciale.

Alessandra dunque ancora una volta ha conquistato tutti e in molti attendono con ansia la nascita della piccola Penny.