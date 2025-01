Nella puntata andata in onda questo pomeriggio di Uomini e Donne, Maria De Filippi è intervenuta muovendo delle critiche a Ciro, cosa che ha indispettito Martina.

Martina si arrabbia con Maria a Uomini e Donne

Siparietto simpatico questo pomeriggio a Uomini e Donne, che ha visto coinvolte Maria De Filippi e la tronista Martina De Ioannon. Dopo aver mostrato le due esterne con Gianmarco e Ciro, la conduttrice ha preso la parola, condividendo inaspettatamente una sua personale analisi su Ciro.

Maria, sempre attenta alle dinamiche emotive tra tronisti e corteggiatori, ha fatto notare come il giovane sia cambiato nel corso dei mesi, mostrando un atteggiamento più pacato e misurato rispetto alle sue reazioni inizialmente impulsive.

Maria ha sottolineato come questo cambiamento sembri orientato a compiacere Martina, che in passato aveva espresso apprezzamenti per l’atteggiamento maturo di Gianmarco, l’altro corteggiatore in corsa.

La De Filippi ha spiegato che il suo intervento non intendeva screditare Ciro, quanto più far capire a Martina l’importanza di capire davvero chi avesse davanti per non rischiare di lasciarsi influenzare da comportamenti che potrebbero non essere autentici, finendo poi per fare magari la scelta sbagliata.

“Voglio solo che tu sia vero. A volte mi sembra che tu faccia la lotta con Gianmarco e non che stia a guardar quel che fa lei. Io non ti sto dicendo che tu sei finto. […] Voglio solo che tu pensi a concentrarti su di lei. Non voglio che non ti conosca per quello che sei, come non voglio che non conosca lui per quello che è.“

Ha confessato Maria. Le sue osservazioni hanno provocato un cambiamento evidente nell’atteggiamento di Martina, notato anche dagli opinionisti. Maria, conoscendo bene la tronista, ha intuito che le sue parole avessero generato un certo fastidio in lei.

“Lei ci rimane male, è protettiva. Ce l’ha con me, sì sì. Ormai ho imparato a conoscerla, ce l’ha con me. Perché abbiam messo in discussione in questo momento Ciro. Se avessimo messo in discussione Gianmarco ce l’aveva uguale.“

Ha ammesso la conduttrice, spiegando che la tronista tende a sviluppare un senso di protezione verso i suoi corteggiatori quando qualcuno li mette in discussione.

“Sono arrabbiatissima.“

Ha confessato Martina che, colta in pieno, ha sorriso ammettendo di essere infastidita, non solo con Maria, ma anche con Gianni Sperti, che poco prima aveva insinuato che Ciro avesse copiato un’esterna organizzata in passato da Brando per Beatriz.