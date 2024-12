Nel corso della nuova puntata di Amici 24 Rudy Zerbi ha sorpreso tutto il pubblico. L’insegnante ha infatti annunciato la volontà di voler sostituire il suo allievo Ilan.

La scelta di Zerbi ad Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 è iniziata da pochi minuiti tuttavia stiamo già assistendo a un colpo di scena dietro l’altro. Oggi infatti Diego Lazzari è stato eliminato una volta per tutte dopo aver perso la sfida. Poco dopo come se non bastasse è accaduto dell’altro che ha lasciato di stucco tutti i fan del talent show di Maria De Filippi.

A prendere parola è stato infatti Rudy Zerbi, che ha chiesto al suo allievo Ilan di raggiungerlo a centro studio. A quel punto l’insegnante ha affermato: “La mia impressione è che quando tu ti esibisci è come se rovinassi tutto quello che hai fatto durante la settimana. Tu studi e ti impegni. Poi vieni qui e hai questo rendimento che è al di sotto di quello che dovresti fare. Quindi non cresci, noi migliori e soffri. Questa situazione mi fa riflettere. Io ti devo anche proteggere da una sofferenza interna che hai”.

Zerbi ha dunque fatto entrare un altro cantante in studio, Jacopo Sol, e dopo aver fatto esibire entrambi gli artisti ha annunciato di aver pensato a una possibile sostituzione con Ilan. L’allievo di Amici 24 così ha dichiarato: “È vero quello che dice Rudy. Non riesco a dare il mio 100% perché non sto troppo bene”.

Ilan ha dunque lasciato lo studio e nei prossimi giorni scopriremo cosa accadrà.