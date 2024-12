La nuova puntata di Amici 24 è iniziata con la sfida di Diego Lazzari. Il cantante tuttavia ha inaspettatamente perso ed è stato eliminato dalla scuola.

Diego eliminato da Amici 24

Pochi minuti fa è iniziata la nuova puntata di Amici 24 e il pubblico sta già vivendo fortissime emozioni. Oggi infatti Maria De Filippi ha deciso di iniziare con la sfida di Diego Lazzari. La scorsa settimana il giovane artista si è classificato all’ultimo posto della gara di canto e si è così beccato la maglia rossa.

In questi giorni dunque l’allievo di Lorella Cuccarini si è preparato al meglio per affrontare questa prova, ricevendo l’affetto di tutto il pubblico. Oggi Lazzari ha sostenuto la sua sfida contro Mollenbeck, che già la scorsa settimana era arrivato in studio per scontrarsi con Luk3. Al termine della gara c’è stato però un inaspettato colpo di scena.

Diego ha infatti perso la sfida ed è così stato ufficialmente eliminato dalla scuola di Amici 24. Carlo Di Francesco, giudice di oggi, dando il suo parere ha affermato: “C’è un rischio stando qui, che è quello di prendere troppa sicurezza di quello che si ha e poca consapevolezza di quello che si può perdere. Diego oggi tu hai messo una sicurezza che dovevi dimostrare a me, ma io non l’ho ricevuta”.

Diego ha così salutato i suoi compagni e poco dopo ha abbandonato lo studio. Mollenbeck diventa invece a tutti gli effetti un allievo di questa edizione.