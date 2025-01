In un video postato nelle ultime ore dai canali ufficiali di Uomini e Donne Martina De Ioannon potrebbe aver spoilerato la sua scelta.

Martina ha spoilerato la scelta a Uomini e Donne?

Ci stiamo avvicinando alla scelta di Martina De Ioannon. Alcuni giorni fa, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, la tronista ha annunciato che nelle prossime ore deciderà con chi lasciare il dating show e tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà. Martina nel mentre ha già fatto le ultime esterne con i suoi corteggiatori e a breve dunque sapremo se la sua scelta ricadrà su Ciro o se invece su Gianmarco. In attesa di saperne di più però in queste ultime ore è accaduto qualcosa che ha portato l’ex protagonista di Temptation Island al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo il pensiero di alcuni utenti, Martina De Ioannon avrebbe spoilerato la sua scelta a Uomini e Donne. Ma perché diversi fan ne sono convinti? Tutto è iniziato quando sui canali ufficiali del dating show è stato pubblicato un video in cui vediamo la tronista sfogarsi nel post puntata e parlare dei suoi corteggiatori. A un tratto Martina afferma:

“Determinate cose sono chiare. Una persona è più adulta e l’altra è meno adulta. I sentimenti però non sono determinati dall’età. Non ti fai più domande, la risposta è solo che ci vuoi stare insieme. Tanto anche la persona più matura può deluderti, così come quella più immatura”.

A quel punto i fan non hanno avuto più dubbi: secondo il pensiero di alcuni utenti Martina De Ioannon con queste parole avrebbe spoilerato la sua scelta a Uomini e Donne, che sarebbe proprio Ciro. Chi ha seguito il programma in questi mesi sa bene che il rapporto tra la tronista e il suo corteggiatore è stato fatto di alti e bassi e in molti hanno accusato Solimeno di non essere abbastanza maturo.

Tuttavia, nonostante il pensiero del web, questo video non prova in alcun modo che la scelta di Martina ricadrà su Ciro. Questo filmato infatti è stato registrato alcune settimane fa e col passare dei giorni il pensiero della De Ioannon potrebbe essere cambiato. Ma cosa accadrà quindi e con chi lascerà il programma la tronista? Lo scopriremo nelle prossime ore.