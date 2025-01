Non mancano le emozioni oggi ad Amici 24. Dopo una lunga crisi infatti Senza Cri è scoppiata in lacrime e ha manifestato la volontà di lasciare la scuola. Maria De Filippi così interviene.

La crisi di Senza Cri ad Amici 24

Un daytime di fuoco quello andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Il nuovo appuntamento quotidiano con Amici 24 è infatti iniziato con Maria De Filippi che ha comunicato una spiacevole notizia ad Alessio. In questi giorni infatti il ballerino ha subito un serio infortunio e per questo motivo ha dovuto abbandonare la scuola. Non sono mancate le lacrime generali, tuttavia la conduttrice ha assicurato al danzatore che il prossimo anno potrà tornare per terminare il suo percorso.

Poco dopo a finire al centro dell’attenzione è stata Senza Cri, che dopo più di due settimane di stop a casa di problemi di salute in queste ore è tornata a lavorare in saletta. Ciò nonostante la cantante è entrata in crisi e a quel punto ha manifestato la voglia di lasciare definitivamente la scuola. A intervenire è stata dunque Maria De Filippi, che ha avuto un lungo confronto con l’allieva di Lorella Cuccarini.

La cantante di Amici 24 ha così affermato: “Non ce la faccio più, mi dispiace. Non sto proprio bene, non so cosa fare. Non riesco a vivere nulla con serenità. Mi sento sempre un problema. Io non sono così, mi sento anche ingrata. Mi sento in colpa”. La conduttrice ha cercato dunque di tranquillizzare Senza Cri e l’ha invitata a prendersi alcuni giorni di tempo per ragionare a mente fredda.

Dopo una prova in studio, Senza Cri ha un momento di sconforto e manifesta l'intenzione di lasciare il programma… #Amici24 pic.twitter.com/lOV5oP7BWl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2025

La giovane artista ha così accettato il compromesso e ha concluso dichiarando: “Voglio tornare a essere quella che ero a settembre. Voglio fare la puntata e voglio farla bene”. Ma cosa accadrà dunque e come affronterà i prossimi giorni la cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.