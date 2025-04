Pochi giorni fa abbiamo appreso la notizia della morte di Papa Francesco. Questa sera così la sesta puntata del Serale di Amici 24 si è aperta proprio con un ricordo del Santo Padre.

Amici 24 ricorda Papa Francesco

È appena iniziata su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici 24. Mancano ormai solamente tre settimane alla finale del talent show di Maria De Filippi e stasera ci sarà un’altra importante eliminazione. In attesa di scoprire cosa accadrà però poco fa qualcosa ha commosso tutto il pubblico.

Come ormai ben sappiamo, alcuni giorni fa è arrivata la dolorosa notizia della morte di Papa Francesco. Per tutta la settimana il mondo intero si è unito per ricordare uno dei pontefici più amati di sempre, che resterà per sempre nel cuore di noi tutti. Questa mattina nel mentre si sono svolti i funerali del Santo Padre, che è stato sepolto presso Santa Maria Maggiore.

Stasera così la sesta puntata di Amici 24 si è aperta con un bellissimo ricordo di Papa Francesco, che ha commosso tutti i telespettatori. Nel filmato trasmesso, risalente al 2013, possiamo ascoltare il pontefice inviare un meraviglioso messaggio a tutti i ragazzi e di certo le sue parole hanno fatto breccia nel cuore del pubblico.

La scelta di ricordare il Santo Padre ha trovato d’accordo anche tutto il web, che ancora una volta sta salutando con affetto Papa Francesco.