Questo pomeriggio a Verissimo Silvia Toffanin ha aperto la puntata nel ricordo di Papa Francesco, dopo la sua scomparsa e i funerali avvenuti nella mattinata odierna. La conduttrice ha svelato perché ha deciso di andare in onda con il suo programma, prima di trasmettere alcune delle immagini del Santo Padre.

Silvia Toffanin ricorda commossa Papa Francesco

Oggi pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin è tornata con il consueto appuntamento del sabato di Verissimo. Ma non è stata una puntata come tutte le altre. La conduttrice infatti ha aperto il programma con il ricordo di Papa Francesco, venuto a mancare il 21 aprile, Lunedì dell’Angelo.

Oggi si sono tenuti i funerali e in TV, così come su Canale 5, ci sono stati diversi speciali dedicati al Santo Padre. E nel pomeriggio Silvia Toffanin ha deciso di rivolgergli un sentito pensiero. La padrona di casa prima di accogliere in studio i suoi ospiti, ha fatto un discorso in cui ha spiegato anche i motivi che l’hanno spinta a tornare in onda dopo un’attenta riflessione.

Con la voce commossa Silvia Toffanin ha detto quanto segue: “Buon pomeriggio e ben trovati. Questa è stata una settimana caratterizzata dalla triste scomparsa di Papa Francesco, il nostro Papa. Ci siamo posti la domanda se oggi fosse giusto andare in onda, ma crediamo di onorare il suo messaggio tornando alla vita, guardando al futuro e con amore. Vogliamo dedicare a Papa Francesco queste immagini”.

Dopo queste parole è andato in onda un lungo filmato commemorativo in cui sono state raccolte alcune delle immagini più significative del Pontificato di Papa Francesco e della sua dipartita fino ai funerali di questa mattina presso la Basilica di San Pietro.

Una volta tornati in studio, dopo questo toccante momento, Silvia Toffanin e tutti i presenti si sono lasciati andare a un lungo applauso.