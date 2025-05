Nel corso della finale di Amici 24 non sono mancate le emozioni per i ragazzi, che hanno ricevuto diversi premi. Ecco cosa è accaduto e quanto hanno vinto i finalisti.

Tutti i premi consegnati durante la finale di Amici 24

La finale di Amici 24 sta per concludersi e a breve scopriremo chi vincerà questa edizione del talent show di Maria De Filippi. A contendersi la coppa sono TrigNO e Daniele, che hanno trionfato anche nelle rispettive categorie. In attesa di scoprire chi sarà il primo classificato però poco fa è arrivata una forte emozione per i ragazzi.

Ai finalisti sono stati infatti consegnati diversi premi, che di certo sono la conclusione perfetta di questa esperienza. Ma cosa è accaduto e quanto hanno vinto i ragazzi? Andiamo a scoprirlo. A ogni finalista è stato consegnato il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù, dal valore di 7 mila euro. Ma non è finita qui.

Successivamente è stata la volta del Premio della critica offerto da Enel, dal valore di 50 mila euro in gettoni d’oro. A vincerlo è stata così Antonia, che ha ringraziato la stampa per questo riconoscimento. Poco dopo, sempre nel corso della finale di Amici 24, è stato consegnato il Trofeo premio radio, andato a TrigNO. Infine c’è stato il Premio unicità offerto da Oreo, dal valore di 30 mila euro in gettoni d’oro, consegnato ad Antonia.

Grande soddisfazione dunque per i ragazzi e ora non resta che attendere per scoprire chi vincerà il programma.