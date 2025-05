Stasera su Canale 5 sta andando in onda la finale di Amici 24 e poco fa è stato eletto il vincitore del circuito ballo: Daniele. Alessia invece viene eliminata a un passo dalla finalissima.

Daniele vince il circuito ballo di Amici 24

Grandi emozioni questa sera nel corso della finale di Amici 24. Attualmente i cantanti e i ballerini si stanno sfidando tra loro, con la speranza di arrivare alla finalissima a due. In attesa di scoprire cosa succederà, poco fa si è svolta la finale del circuito ballo. A contendersi il titolo di vincitore di categoria sono stati Daniele e Alessia, entrambi allievi di Alessandra Celentano.

I due così hanno dato il massimo per conquistare ancora una volta il pubblico e poco fa Maria De Filippi ha chiuso il televoto. Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo.

A vincere il circuito ballo di Amici 24 è stato Daniele, mentre Alessia è stata ufficialmente eliminata. Il giovane artista, commosso ed emozionato, ha ringraziato tutti i telespettatori e adesso si giocherà la finalissima con il vincitore della categoria canto: TrigNO. Nel mentre per i due ballerini sono arrivate diverse offerte lavorative.

IL CAZZO DI BOATO PER DANIELE DORIA MI STO SENTENDO DI UN MALE #amici24 pic.twitter.com/NsnDmdNX0g — ✩ fe☕️ ࣪ ִֶָ ⋆ è esaurita (@soansiosaa) May 18, 2025

Roberto Bolle infatti ha invitato Alessia alla serata finale di On Dance, che si terrà i primi di settembre all’Arco della Pace a Milano. Ma non solo. Maria De Filippi ha proposto alla ballerina di tornare come professionista il prossimo anno e a quel punto non sono mancate le lacrime. Per Daniele sono arrivate invece due offerte. La prima è quella per il musical West Side Story, mentre la seconda è una borsa di studio per l’anno accademico 2025/2026 presso la The Ailey School. Grande emozione dunque per entrambi gli allievi, che possono ritenersi più che soddisfatti.

Ma cosa succederà e chi alzerà la coppa? Non resta che attendere per scoprirlo.