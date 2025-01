Momenti di preoccupazione e tensione ad Amici 24 nel daytime in onda l’8 gennaio. Su richiesta di Alessandra Celentano, è stata redatta una classifica con tutte le medie dei voti dei ragazzi e sono stati riferiti gli ultimi posti per ogni prof di appartenenza. A questo punto gli allievi ultimi si sono esibiti e tutti hanno votato quale cantante e quale ballerino meritava l’ultimo posto. Ecco cosa è successo.

Rischio eliminazione ad Amici 24 per due allievi

Ne avevamo visto un accenno nel daytime di ieri, 7 gennaio, di Amici 24 e oggi abbiamo scoperto cosa è successo agli allievi. Come richiesto da Alessandra Celentano, la produzione ha stilato una classifica generale di canto e di ballo. Sono stati presi in considerazione tutti i voti dati dai giudici esterni e dai professori nel corso delle putate ed è stata fatta una media.

Da queste classifiche sono quindi usciti i nomi degli ultimi posti per ogni professore. E così tra gli allievi di Rudy Zerbi è risultata ultima Chiamaifaro, tra quelli di Lorella Cuccarini Luk3 e tra quelli di Anna Pettinelli Trigno. Passando al ballo, degli allievi di Alessandra Celentano è stata Chiara l’ultima e di Deborah Lettieri Dandy. Riguardo Emanuel Lo non sono stati fatti nomi perché fino alla scorsa puntata lui ha avuto un solo allievo.

LEGGI ANCHE: Tina Cipollari lancia una secchiata d’acqua a Gemma Galgani

A questo punto tutti gli allievi di Amici 24 sono stati convocati in studio e qui, sempre attraverso una lettera della Celentano, hanno saputo che i 5 ultimi si sarebbero dovuti esibire con una cover o una coreografia a scelta tra quelle portate in puntata. Finite le esibizioni, sempre con una lettera, gli allievi hanno saputo che tutti avrebbero dovuto votare un cantante e un ballerino tra i cinque che reputavano peggiore.

Ecco che quindi, alla fine delle votazioni, i due peggiori sono stati Luk3 per il canto e Chiara per il ballo. Cosa accadrà a questi due allievi? Per il momento non abbiamo avuto altre informazioni. Questa classifica e questa votazione è servita ai prof come strumento. Probabilmente ognuno di loro valuterà cosa fare. Lo scopriremo nei prossimi daytime oppure direttamente nella puntata che andrà in onda domenica 12 gennaio.