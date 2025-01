In queste ore Martina De Ioannon è stata beccata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, insieme a Ciro Solimeno poche ore prima della scelta a Uomini e Donne.

Martina De Ioannon insieme a Ciro Solimeno

Senza dubbio i fan di Uomini e Donne si sono appassionati al percorso di Martina De Ioannon. Come in molti di certo sapranno, dopo la fine della relazione con Raul Dumitras, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di voltare pagina e si è così messa alla prova con una nuova esperienza. In questi mesi dunque la tronista si è messa alla ricerca della potenziale anima gemella e sono stati in particolare due i corteggiatori che hanno fatto breccia nel suo cuore: Ciro e Gianmarco.

Poche ore fa intanto, nel corso dell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, Martina ha annunciato finalmente la scelta e in molti si chiedono già cosa accadrà. Per potersi schiarire le idee, la De Ioannon ha anche chiesto di poter fare delle ultime esterne con i suoi pretendenti. La tronista dunque trascorrerà una giornata intera con entrambi i corteggiatori e solo allora sarà in grado di fare la sua scelta. In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ore ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Come riporta in esclusiva Lollo Magazine, Martina De Ioannon è stata beccata in esterna a Torre Annunziata proprio durante l’esterna con Ciro Solimeno. A poche ore dalla scelta la tronista ha trascorso una giornata con il suo corteggiatore. Come si nota dalle immagini, Martina ha avuto modo di conoscere gli amici di Ciro, che ha deciso di farla entrare nel suo mondo.

Ma cosa accadrà dunque e chi sceglierà la De Ioanonn? Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire con chi lascerà il dating show di Maria De Filippi.